Bağdat Caddesi’nde 100.yıl yürüyüşü

Milli mücadelenin 100’üncü yılında yurttaşlar ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleri, dillerinde marşlarla Bağdat Caddesi’nde yürüdü

19 Mayıs’ta İstanbul’un kalbi Kadıköy Bağdat Caddesi’nde attı. Milli mücadelenin 100’üncü yılında Suadiye Işıklar’da buluşan on binlerce kişi Bağdat Caddesi üzerinden ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle Göztepe’ye kadar yürüdü. Sık sık marşların söylendiği yürüyüşte “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganları atıldı. ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ sloganının mimarı Berkay Gezgin, Atatürk’ün Gençliğe hitabesini okuttu.

“BU TOPRAKLARA İNANDILAR”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Göztepe’de halka seslendi.

Başkan Odabaşı, “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, büyük yürüyüşün bugün 100. Yılı… Hepimize kutlu olsun! Bundan tam 100 yıl önce, Topraklarımız işgal altındaydı. Yurdumuz, savaşlarla, hastalıklarla, yoksullukla kavrulmuş haldeydi. Balkanlar’da, Çanakkale’de, Yemen’de gencecik fidanlarımızı feda etmiştik. Bütün bu olumsuz tablodan daha ötesi, umudumuz yoktu. Siyaset yenilmişti, dönemin iktidarı teslim olmuştu, güven duyulan tüm yapılar halka sırtını dönmüştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, tüm bu şartlara hayır dediler! Anadolu’ya güvendiler, bu halka güvendiler, inandılar ve yola çıktılar. Bu onurlu yolculuk, bu inançlı yolculuk işte bugün tam 100 yaşında… Ulusal bağımsızlık savaşımızın başladığı 19 Mayıs aynı zamanda, Anadolu’nun tüm dünyaya ilham veren, ayağa kalkışının da tarihidir. Bu sadece bir askeri hamle değildi, bir ahlaki itirazdı. İşgale, yok sayılmaya, köleleştirilmeye, yoksulluğa, siyasi çürümeye ve her türden gericiliğe karşı bir itirazdı… Mustafa kemal Atatürk “hayır” dedi. Atatürk ve arkadaşları, hiçliğin ve yokluğun ortasında bu topraklara inandı. Kimse inanmazken onlar inandı, kimse güvenmezken onlar güvendi” dedi.

“HEM BAYRAM HEM MÜCADELE GÜNÜ”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 19 Mayıs için “Cumhuriyetimizin mayasıdır, cumhuriyetin mücadeleci özüdür, 19 Mayıs, Anadolu’nun özgürlük türküsünü söylemeye başladığı gündür.” derken, “100. yılında bizler, bu onurlu yürüyüşün bir parçasıyız. Bugün o yürüyüşü hissetmek için, omuz omuza verdik, yürüdük, şarkılarımızı söyledik. Ne mutlu onların yolunda yürüyene! Ne mutlu onların düşünü paylaşana, tarihine sahip çıkana…19 Mayıs bizim için hem bayram hem de mücadele günüdür. 100 yıllık gururumuz, azmimiz ve geleceğimizin teminatıdır. 100 yıl önce başlayan, tüm engellemelere rağmen kök salan, devrimci geleneğimizin başlangıç ateşidir bugün… Birlikte omuz omuzayız… Yolculuk devam ediyor.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Samsun’da başlayan ve tüm yurda yayılan bağımsızlık ve cumhuriyet coşkusunun hala ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Odabaşı, “Başkomutanımız Atatürk’ün rehberliğinde başlayan bu onurlu yolculuğu, geleceğe taşımak bizim en güçlü hedefimizdir. Asla umutsuz olmayacağız. Asla çaresiz olmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz… İnsanlarımızı, atamızın işaret ettiği uygarlık ve gelişmişlik seviyesine çıkartana kadar, yurdumuzu bağımsız, özgür ve geleceğe güvenle bakan bir hale getirene kadar durmayacağız!”

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Şerdil Dara Odabaşı sözlerini şu cümlelerle bitirdi: “19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi meclisin sıralarından hep aynı umutla bize seslendi. 1919’dan 1923’ü görerek cumhuriyetin taşlarını dizdi. İyimserlik ve yurtseverlikle yürüdü. Biz de yürüyoruz, iyimserlik ve yurtseverlikle. Her adımda onlara minnet ve saygı duyarak, her adımla onların düşünü daha sıkıca kavrayarak hep birlikte haykırıyoruz: ‘Her şey çok güzel olacak’.”

O SLOGANIN MİMARI GENÇLİĞE HİTABEYİ OKUDU

Seçim çalışmaları sırasında İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na ‘Her şey Çok Güzel Olacak Ekrem Abi’ diyerek seçim sloganının mimari olan Berkay Gezgin, Atatürk’ün Gençliğe hitabesini okudu. Müzisyen Deniz Özçelik de bestelediği ‘Her şey Güzel Olacak’ şarkısını seslendirdi.