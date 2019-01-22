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Ayrılık Çeşmesi istasyonu 1,5 ay kapalı!

Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Marmaray’ın Anadolu yakasındaki ilk durağı Üsküdar oldu

Ayrılık Çeşmesi istasyonu 1,5 ay kapalı!
GazeteKadıköy

Marmaray çalışmaları nedeniyle Ayrılık Çeşme istasyonunun geçici bir süreyle kapatıldığı duyuruldu. Binlerce yolcuyu ilgilendiren açıklama Marmaray’ın sitesinde duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gebze-Halkalı banliyö hatlarının birleştirilmesi kapsamında, Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu 21.01. 2019 tarihinden itibaren yolcu kullanımına kapatılmıştır. Marmaray seferleri Üsküdar-Kazlıçeşme arasında çalışmaktadır.”

Marmaray’ı kullanmak isteyenler, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapabilecek. İstasyonun yaklaşık 1,5 ay kapalı olması öngörülüyor.

Etiketler; #kapalı #marmaray #ayrılıkçeşmesi
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