Ayrılık Çeşmesi istasyonu 1,5 ay kapalı!

Marmaray çalışmaları nedeniyle Ayrılık Çeşme istasyonunun geçici bir süreyle kapatıldığı duyuruldu. Binlerce yolcuyu ilgilendiren açıklama Marmaray’ın sitesinde duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gebze-Halkalı banliyö hatlarının birleştirilmesi kapsamında, Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu 21.01. 2019 tarihinden itibaren yolcu kullanımına kapatılmıştır. Marmaray seferleri Üsküdar-Kazlıçeşme arasında çalışmaktadır.”
Marmaray’ı kullanmak isteyenler, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapabilecek. İstasyonun yaklaşık 1,5 ay kapalı olması öngörülüyor.