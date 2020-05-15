AVM çalışanı: “İnsanların çoğu gezmeye geliyor”

AVM’ler 11 Mayıs’ta açılmaya başladı. Bir mağaza çalışanı açıldıktan itibaren AVM’lerde neler yaşandığını, alınan tedbirleri ve müşterilerin yaklaşımını gazetemize anlattı

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de tedbirlerin gevşetilme süreci başladı. Kimisi için erken kimisi için ise tedbirleri gevşetmek için yanlış bir zaman değil. Bu süreçte en çok tartışılan ise alışveriş merkezlerinin açılması oldu.

Gazetemizde önceki haftalarda başlattığımız “Evde Kalamayanlar” serisinin bu haftaki konuğu da bir AVM çalışanı. Ümraniye’deki Meydan AVM’de bir mağazada çalışan Fevzi Ateş*, AVM’lerin açıldığı 11 Mayıs Pazartesi gününden önce dahi insanların birçok kez açık olup olmadığını öğrenmek için kapıya geldiklerini belirtiyor.

Ateş, ilk günden itibaren yaşananları şöyle anlatıyor: “Öncelikle şunu söylemeliyim, insanlar maske taktıktan sonra her şeyden kurtulacağını, sadece maske takmanın yeterli olduğunu düşünüyor. Saatlerce aynı maskeyle geziyorlar. Çalışanlar olarak biz ciddi şekilde bu durumdan tedirginiz. İndirim olup olmadığını soranlar bile oluyor, bunu anlayamıyoruz.”

AVM’de bazı tedbirlerin alındığını ancak yetersiz olduğunu söyleyen Ateş, “Aynı hataları tekrarlıyoruz. Bu durum bize çok pahalıya patlayabilir. Umarım yanılırım ama maalesef durum çok vahim. AVM’lerde tedbirler var ancak yeterli değil. Dezenfekte ürünler yetersiz, maskeler basit kullan at maskeleri, eldivenleri ise hiç kimse takmıyor.” diyor.

“AVM’lerin açılması çalışanların hayatını hiçe saymak” diyen Ateş, şunları söylüyor: “Sendikalı olsaydık haklarımızı bir şekilde savunabilirdik ancak çalışanların hepsi çaresiz ve umutsuz. Başa gelen çekilir diye bakıyorlar. İnsanların çoğu gezmeye geliyorlar. Mecburi ihtiyaçlar, yani temel tüketim ürünleri haricinde her yerin kapatılması gerekir.”

Hafta sonları tatilinin de AVM’lerin açılmasıyla ortadan kalkacağını söyleyen Ateş, “Önceden özel bir firmada çalışıyordum. Şu anda o işten keşke ayrılmasaydım diye düşünüyorum” diyor.

Kadıköy’de bulunan AVM’lerin birçoğu ise hala kapalı. Birçok AVM 1 Haziran’da açılacağını duyurdu.

*Fevzi Ateş ismi mağaza çalışanının gerçek ismi değildir. İşten atılma, mobbing gibi ihtimallere karşı müstear isim kullanılmıştır.