Avanak Avni’yi çaldılar

Kadıköy Belediyesi tarafından 2017 yılında yaptırılan Avanak Avni heykeli çalındı

Heykeltraş Yunus Tonkuş tarafından yapılan ve Karikatür Evi’nin ziyaretçilerini selamlayan Avanak Avni heykeli, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Karikatür Evi’nin karşısında bulunan heykel kaidesinden ayrılarak parçalandı. Sabah saatlerinde heykelin çalındığını fark eden belediye personeli, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptı.

OĞUZ ARAL YALNIZ KALDI

Usta karikatürist Oğuz Aral’ın Gırgır Dergisi’nde ofis-boy olarak çalışan Rıza Külegeç adlı çocuktan esinlenerek yarattığı bir karakter olan Avanak Avni Kadıköy Hasanpaşa’da hem Kadıköy’e gelenleri karşılıyor hem de Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'ni gösteriyordu.