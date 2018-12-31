Geçtiğimiz günlerde çalınan Avanak Avni heykeli bulundu

Ünlü karikatürist Oğuz Aral’ın unutulmaz karakterleri Avanak Avni’nin çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 80 kiloluk bronz heykel Kadıköy Belediyesi ekiplerine teslim edildi

Ustası Oğuz Aral’ın heykeli ile yan yana durarak Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan Karikatür Evi’nin simgelerinden biri olan Avanak Avni’nin heykeli geçtiğimiz haftalarda çalınmıştı. Kadıköylü bir gencin görgü tanıklığından yola çıkan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayın izini sürdü. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda mutlu sona ulaşıldı. Çalınan heykelin izi Şişli Kuştepe’de bulundu. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

“KADIKÖY EVLADINI BULMUŞ GİBİ OLDU”

Heykel Kadıköy Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Karikatür Evi’ne getirilen heykelle ilgili olarak bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Heykelin tekrar yerine gelmesinin anlamı bizim için çok önemli. Emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. İnsanlar soruyorlardı, özlüyorlardı. Buranın yıllardır yaşayan bir bireyi gibiydi. Kadıköy evladını bulmuş gibi oldu. Heykel buradan atölyeye gidecek, bakımı yapılacak. En kısa zamanda tekrar yerine konacak. Oğuz Aral da çocuğuna kavuşmanın keyfini yaşayacaktır.” şeklinde konuştu.

Atölyeye götürülerek yeniden ayağa kaldırılacak heykel, önümüzdeki günlerde eski bulunduğu noktaya dikilecek.