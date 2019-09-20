Atlı fayton ulaşımda kullanılmayacak

Adalar’da yıllardır süren atlı fayton tartışması çözüme kavuşmak üzere. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekim ayından itibaren elektrikli araçların kullanılacağını söylerken Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, değişiklikle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Hayvan hakları savunucuları ve Adalıların bir kısmı atlara eziyet edildiği, her yıl 150’nin üzerinde atın faytonlarda kullanıldıkları için hayatını kaybettikleri ve bu konuda iyileşme yapılmadığı için atlı faytonların kaldırılmasını savunuyor. Adalar için en büyük sorun haline gelen atlı fayton konusu seçim sürecinde hem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem de Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün gündemindeydi. Gelinen süreçte atlı faytonların kaldırılması ve ulaşımda elektrikli araçların devreye sokulması için harekete geçildi.

EN AZ 277 ATLI FAYTON VAR

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün aktardığına göre Adalar’daki at sorunu başka yerlere benzemiyor. Başka yerlerde daha sembolik durumda atlı faytonlar, Adalarda taşıma aracı. Büyükada’da 227, Burgazada’da 20, Heybeliada’da 30 olmak üzere Adalarda en az 277 atlı fayton bulunuyor.

Bu tartışmanın yıllardır sürdüğünü vurgulayan Gül, “Bastım düğmeye kaldırdım’ diyemiyorsunuz. Yerine bir şey koymanız gerekiyor.Hayvanlar ve hayvan bakımıyla ilgili sağlık, veteriner, sürücülerin kötü davranışları gibi konulara hiç girmiyorum. Tabii ki bunlar kabul edilebilir şeyler değil ama biz bunlara kalıcı çözümler bulmalıyız. Biz yıllardır işkenceye karşı çıkmış insanlarız. İşkence kabul edilebilir değildir. Bütün hayatımız, politik mücadelemiz, gazeteciliğimiz bununla geçmişse hayvanın da kılına dokunulmasını asla kabul edemeyiz. Bunu anlıyorum ve kabul ediyorum” dedi.

“İMAMOĞLU İLE İLK ANLAŞMAMIZ BUYDU"

Adalılar talep ettiği takdirde atın kullanımının sıfıra indirilebileceğini söyleyen Gül, “Burada hiç at da olmayabilir, bunu da saygıyla karşılıyorum. Sembolik olarak, Ada’nın resminden at çıkmasın diyenler de var. Belki bu görüş kabul görürse buna uygun atın da eziyet çekmeyeceği düzeyde kalabilir. Ama kalksın deniyorsa kalksın. Ulaşım aracı olmaktan çıkacak çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Aylardır görüyoruz ve uğraşıyoruz. Kamuoyuna açıklama yapmadık ama Ekrem İmamoğlu ile ilk anlaşmamız buydu. Çalışmalarımız belli bir noktaya geldiği için Ekim ayında başlıyoruz diye açıkladık” diye konuştu.

Gül ayrıca Ekim ayından itibaren bu konuda atılacak adımlara dair de ayrıntıları paylaştı. Plana göre gelecek elektrikli araçlar 5-6 kişiyi alabilecek, toplu taşıma misyonu taşıyacak araçlar olacak. Ada içi ulaşımı rahatlatmak ve alternatif güzergahlar yaratmak da bu faaliyetin içinde yer alıyor.

İmamoğlu da atlı faytonların ulaşımda ana unsur olmadığı bir plan tasarladıklarını belirterek, “Sadece nostalji adına minimum düzeyde faytonun kalacağı bir projemiz var. Elektrikli araçlar ile ulaşımın esas olduğu bir düzenleme yapacağız. Ekim ayında bu projemizi hayata geçirmeye başlıyoruz” demişti.