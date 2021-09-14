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“Atıksız Yaşam Dükkanı” projesine ödül

Kadıköy Belediyesi, “Atıksız Yaşam Dükkanı” projesi ile Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Sağlıklı Çevre ödülü aldı

“Atıksız Yaşam Dükkanı” projesine ödül
GazeteKadıköy

Bu yıl 12. düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl yarışmaya 32 üye belediye 84 proje ile başvurdu. Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre kategorilerinde düzenlenen yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş, üyeliklerini de Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Emel İrgül, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Murat Ar yaptı. 

SAĞLIKLI ÇEVRE ÖDÜLÜ

Kadıköy Belediyesi, Sağlıklı Çevre kategorisinde “Atıksız Yaşam Dükkanı” projesi ile ödüle layık görüldü. 

Etiketler; #sağlıklı çevre #sağlıklı şehirler en iyi uygulama projesi #sağlıklı kentler #ödül #atıksız yaşam projesi #Kadıköy Belediyesi
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