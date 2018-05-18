Atık ve molozlar için belediye hizmeti

Kadıköy Belediyesi vatandaşların ev ve iş yerlerinde yaptığı tadilatlar sonrasında ortaya çıkan molozları uygun ücretle topluyor.

Kadıköy Belediyesi kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği ilçede çevre kirliliğinin yaşanmaması için çalışıyor. Belediye vatandaşların ev ve işyerlerinde yaptığı tadilatlar sonrasında ortaya çıkan molozları uygun ücretle topluyor.

Çalışma kapsamında vatandaşların ev ve işyerlerinde tadilat yaptıktan sonra ortaya çıkan tuğla, sıva, beton gibi parçalar, eskimiş mobilya atıkları belediye ekipleri tarafından adresten alınıyor. Böylece kent içinde moloz alanları oluşması önlenmiş oluyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

İnşaat atıkları, yıkıntı, taş veya toprak atık anlamına gelen molozun alınması talebinin en geç bir gün önceden belediyeye bildirilmesi gerekiyor. Bu konudaki başvurular Kadıköy Belediyesi’nin 444 55 22 numaralı çağrı merkezi ile Kadıköy Belediyesi’nin www.kadikoy.bel.tr, adresinden yapılabileceği gibi şahsen belediyeye giderek de yapılabiliyor.

Kadıköy Belediyesi Tarife Komisyonunca belirlenen moloz ücreti çuval başına 3 TL. Ödeme yapıldıktan sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bölge ekiplerine adres bilgisi veriliyor. 24 saat içerisinde; 20 çuvala kadar moloz küçük araçlarla, 20 çuvaldan fazlası ise büyük kepçeli araçlar ve kamyon ile alınıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İmrahor Bertaraf Tesisleri’ne naklediliyor.