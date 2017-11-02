Haftalık Bağımsız Gazete 03 Kasım 2017
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Atatürk'ü konuşacaklar

ürk Gençliğine Hizmet Vakfı, Atatürk’ü anacak

Atatürk'ü konuşacaklar
Gazete Kadıköy

Türk Gençliğine Hizmet Vakfı, Atatürk’ü anacak.

10 Kasım Günü 17.00-19.00 saatleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak anma programında Atatürk’ün 1935 yılı Kurultay Nutku, Atatürk’ün vefatından sonra 26 Aralık 1938’de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra İsmet İnönü’nün 1. Olağanüstü Kurultay konuşması ve Atatürk’ün naşından Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e naklinden hemen önce Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın yaptığı konuşmasından bir kesit sunulacak. Sonrasında Atatürk’ün seçkin fotoğraflarından oluşan dia gösteri ve ardından emekli büyükelçi Uluç Özülker ve Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu birer konuşma yapacak.

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