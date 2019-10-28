Atatürk Anıtı'nda çelenk koyma töreni

Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. yılı Kadıköy’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kadıköy’de ilk resmi tören bugün saat 13.00’te Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.
Törene; Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 27. Dönem Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Serdar Gümüşhan, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı V. Mesut Erdinç Bayhan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, dernek temsilcileri ve Kadıköylüler katıldı.
Tören, çelenk sunumunun ardından gerçekleştirilen saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile tamamlandı.