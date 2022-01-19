‘Askıda Fatura’ 45 milyona dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediye’nin 4 Mayıs 2020’de başlattığı ‘Askıda Fatura’ uygulamasıyla bugüne kadar 44 milyon 925 bin 892 TL tutarında 303 bin 526 adet fatura ödendi

İBB’nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı ‘Askıda Fatura’ ile yüzbinlerce insan, hiç tanımadıkları kişilere elini uzatıyor. 303 bin 526 kişinin su, elektrik ve doğalgaz faturası için ödenen tutar 44 milyon 925 bin 892 TL’ye ulaştı.

‘Aile Destek’ ve Anne-Bebek Destek’ paketlerine toplam 14 milyon 425 bin TL yardım yapıldı. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yapılan yardımlar 4 milyon 425 milyon TL’yi buldu.

Su, elektrik ve doğal gaz faturalarını maddi sıkıntıdan dolayı ödeyemeyen vatandaşlar, askıda fatura uygulamasından yararlanabiliyor. Dört ayrı paketi kapsayan sosyal destekler ile bugüne dek toplanan yardım ise 63 milyon 588 bin TL'ye ulaştı.

Yeni yılda yapılan zamlarla vatandaşın ödemekte güçlük çektiği faturaların ödenmesi için ise İBB'nin destek çağrıları devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara ‘Askıda Fatura’ kampanyasına destek vermeleri için çağrıda bulundu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Türkiye'de yaşam koşulları zorlaştı. İstanbul, ülkenin en zor ve pahalı kenti. Dayanışma İstanbul'da başlar” diyerek tüm hayırseverleri İBB'nin başlattığı ‘Askıda Fatura’ kampanyasına davet etti.

DAYANIŞMA HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

İmkan sahibi kişilerin desteği ile ‘Askıda Fatura’ya dahil edilen ‘Aile Destek’ ve ‘Anne-Bebek Destek’ paketlerine toplam 14 milyon 425 bin TL yardım yapıldı. ‘Aile Destek Paketi’ ile 8 milyon 376 bin TL değerindeki 50 bin 803 paket, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Ekonomik bakımdan zor günler geçiren annelere, ‘Anne-Bebek Destek Paketi’ ile 6 milyon 48 bin TL değerindeki 33 bin 992 paket ulaştırıldı.

YARDIMLAR İSTANBULKART’A YATIRILDI

Yapılan yardımlar, desteğe ihtiyaç duyan kişilerin İstanbulkart’larına yüklendi. İstanbulkart’a yüklenen yardımlar, anlaşmalı marketlerde kullanılabiliyor.

İBB, nakdi eksikliklerden dolayı zorluk çeken öğrencileri de sisteme dahil etti. ‘Eğitim Destek Paketi’nden 17 bin 703 öğrenci faydalandı. Toplam 4 milyon 425 milyon TL yardım aldı.

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. İBB sosyal yardım incelemelerini sonuçlandıktan sonra ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor. Askıda fatura başvurusu için askidafatura.ibb.gov.tr sayfasına giriş yapılıp, ardından sayfada yer alan “ASKIDA FATURA BIRAK” butonuna tıklanması gerekiyor.

4 KİŞİLİK GELİR

Askıya fatura bırakabilmek için hane içi kişi başı aylık gelirin maksimum 940 TL ve altı olması gerekiyor. Bu rakamın üzerinde geliri olanların askıya fatura bırakmaları mümkün olmuyor.

NASIL FATURA ÖDENİR?

https://askidafatura.ibb.gov.tr/fatura-listesi adresine giriş yaptıktan sonra, askıdan fatura ödemek için dilediğiniz tutar aralığında ve kuruma göre faturaları listeleyebiliyorsunuz. Ayrıca yüksek bedelli İSKİ ve İGDAŞ faturaları için fatura kardeşliği sistemi kapsamında, seçtiğiniz yüksek bedelli fatura için uygun gördüğünüz kadar ödemeyi yapıp, kalanını başka hayırseverlere bırakabilirsiniz.