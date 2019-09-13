Sosyal Haklar Derneği (SHD) İstanbul Temsilciliği Süreyya Operası önünde yaptıkları basın açıklamasıyla cemaatlerdeki çocuklara taciz suçlarını protesto etti

Sosyal Haklar Derneği (SHD) İstanbul Temsilciliği, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’deki Fıkıh Araştırmaları Derneği’nde (FIKIH DER) 20 öğrencinin cinsel istismara maruz bırakılmasını Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. “Aladağ, Ensar ve Fıkıh Der… Artık yeter. Çocuklardan elinizi çekin” pankartının açıldığı eylemde basın açıklamasını okuyan SHD üyesi Deniz Özlem, Ensar Vakfı’nda 45 çocuğa yönelik cinsel istismarı hatırlattı. Ümraniye’de Fıkıh-Der’e bağlı bulunan kursta dernek yöneticisi ve eğitmen olan üç kişinin en az 20 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunu belirten Özlem, istismara maruz kalan öğrencilerin basına yansıyan ifadelerinde anlatılanların korkunç olduğunu belirterek, “Cinsel istismar, şiddet ve işkence öğrencilerin anlatımlarından, şüphelilerin eylemlerini dini otoritelerini kullanarak, dini korku ve kaygıları tetikleyerek gerçekleştirdikleri açıkça anlaşılıyor.” dedi.

“HAYALLERİ ÇALINIYOR”

Son dönemde artan çocuk istismarlarının münferit olaylar olmadığının altını çizen Özlem, “Bu istismarlar; sistematik ve politiktir. Yaşananlar bir sosyal cinayettir. Bu cinayette çocukların ve gençlerin akılları, ruhları, bedenleri ve gelecekleri katledilmektedir. Bu cinayetlerin faili ve sorumlusu da bütün bu olup bitenlere sessiz kalanlar, görmezden gelenler, bu yapıları denetlemeyenler ve kapatmayanlardır.” diye konuştu.

“AYDINLIK GELECEĞE SAHİP ÇIKALIM”

Yaşadıkları bu karanlığa ve örgütlü kötülüğe karşı aydınlık bir Türkiye için adalet arayışlarını sürdüreceklerini ifade eden Özlem, “Her yurttaşın Anayasal hakkı olan kamusal, eşit, bilimsel, laik, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde eğitim hakkı mücadelesini yükselteceğiz. Çocukların ve gençlerin haklarına sahip çıkacağız! Bütün yurttaşlarımızı bizimle birlikte Türkiye’nin aydınlık geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.” dedi.