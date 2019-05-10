İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış, konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti” dedi

AKP ve MHP’nin itirazlarını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs Pazartesi günü yaptığı toplantıdan sonra kararını verdi. YSK, İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine hükmetti. İptal kararından sonra kim ne dedi, hangi gelişmeler yaşandı? Seçimlerle ilgili gelişmeleri derledik.

İSTANBUL VALİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

“YSK’YI KINIYORUM”

Ekrem İmamoğlu, YSK tarafından iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili Beylikdüzü’nde açıklama yaptı. Vatandaşlara seslenen İmamoğlu şöyle konuştu:

“Demokrasi mücadelesi verdiniz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz. İlkelerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bu ülke demokrasi, cumhuriyet için inanın son anına kadar mücadele edecek 82 milyon vatanseverle dolu. Tam 82 milyon. 31 Mart’tan sonraki bu süreçte kendileri gerekçe tutturamayınca karar vericileri etki altına almaya çalıştılar. YSK’yı gün be gün farklı farklı itirazlarla, farklı farklı gerekçelerle etki altına almaya, tehdit etmeye başladılar. Buna boyun eğdiler. Ben YSK’yı kınıyorum. Şimdi YSK karar açıklıyor. Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmiş. Aynı kurullarda geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin, aynı kurullarda referandum yaptın Anayasa değişti. O zaman Anayasa da şaibelidir, Cumhurbaşkanlığı seçimleri de.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Ben buradan AK Parti’li, MHP’li arkadaşlara, geçmişten bugüne oy vermiş, hatta o partilerde görev almış insanlara, ilçe başkanlarına, il başkanlarına, yöneticilerine, milletvekillerine, herkese sesleniyorum. Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazı insanlar partilerini prensipleri için değiştirir. Ben, her birisinin Türkiye’nin bugünkü durumunu, bize yapılan zalimliği, adaletsizliği, aymazlığı, bu güzel Ramazan akşamında, onları düşünceye davet ediyorum. Bu süreç içerisinde demokrasi adına bizlerin yanına gelmesine bizlerin bu sürecine katkı sunmaya davet ediyorum. Son olarak burada kesinlikle güzel kardeşim her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın, güler yüzümüzü kaybetmeyin, sakın yüreğimizdeki umudu kaybetmeyin, umut burada. Buraya kadar alınan bu yanlış kararların altına imza atan, yargıyı tehdit eden insanları bu mübarek Ramazan ayında Allah’a havale ediyorum. Bizim demokrasi ruhumuz onlardan hesap soracak ve kendimi ve bu mücadelemi de sizlere emanet ediyorum.”

“ARTIK KONUŞMA VAKTİ”

Herkesin konuşması gerektiğini aktaran İmamoğlu, “Sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış, konuşamazmış, konuşacak, konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine birçok sanatçı sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı. Sanatçıların ardından milyonlarca kullanıcı da #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle YSK’ya tepki gösterdi, İmamoğlu’na destek verdi.

KADIKÖY VE İSTANBUL'DA PROTESTO

YSK’nın kararının ardından başta Kadıköy olmak üzere Beşiktaş, Şişli ve Ataşehir gibi ilçelerde protesto eylemleri düzenlendi. Yeldeğirmeni’nde az kişinin katılımıyla başlayan eylem bir süre sonra yüzlerce kişinin katıldığı kitlesel protestoya dönüştü. Sokağa çıkmayan Kadıköylüler de evlerinden tencere ve tava çalarak eyleme destek verdi. Protestoların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

BELEDİYELERDEN SEFERBERLİK

23 Haziran günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için sokakta ve sosyal medyada tepkiler yükselirken pek çok belediye de 23 Haziran seferberliği başlattı. Kararın ardından özellikle tatil bölgelerinin belediyeleri İstanbulluları 23 Haziran günü gerçekleşebilecek olan “yüksek sıcaklıklara”, “kar yağışına”, “sağanak yağışa”, “kar ve kum fırtınasına” ve “fırtınaya” karşı uyardı. Kadıköy Belediyesi, seçim nedeniyle tatillerini iptal eden İstanbulluları oy kullandıktan sonra Caddebostan sahile davet etti.

“24 HAZİRAN DA İPTAL EDİLSİN”

CHP, İstanbul’daki ilçe seçimlerinin yanı sıra 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu. CHP adına başvuruyu yapan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “24 Haziran’da da Türkiye genelinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişi sandıklarda görev yaptı. 24 Haziran’da gerçekleşen seçimi de iptal etmek zorundasınız. Tam kanunsuzluk sebebiyle başvurduk. Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz. YSK kendi iptal kararıyla 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda.” açıklamasında bulundu.

YSK PAZARTESİ TOPLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’da seçimlerin tümden yenilenmesine dair itirazlarını pazartesi günü görüşecek.

KURUMLAR NE DEDİ?

Sendika ve barolar da yaptıkları basın açıklamalarıyla YSK’nın kararına tepki gösterdi:

TMMOB: İstanbul halkının iradesini yok sayarak demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olarak kayıtlara geçen bu kararı şiddetle kınıyoruz! Siyasal iktidarın talimatlarını, halk iradesinin üzerine koyan bu kararda imzası olanları şiddetle kınıyoruz!

TTB: 1950’den bu yana çeşitli şikâyet ve aksaklıklarla da olsa işleyen seçim sistemimiz, seçimlerin güvenilirliğini sağlamakla görevli olan ve üyeleri yüksek hakimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu tarafından ağır şekilde yaralanmıştır.

İstanbul Barosu: Bu karar ile açıkça görülmüştür ki, demokrasinin en temel güvencesi konumunda bulunan sandık, “değiştirebilme yeteneğinden” yoksundur. Oysa sandık; sadece “seçebildiği” takdirde değil, onunla birlikte “değiştirebildiği” takdirde bir demokrasi enstrümanı olabilir. Bu karar, sandığın değiştirebilme gücünün yok edildiği bir ortamı oluşturmaktadır.

DİSK: YSK, hukuka ve kendi içtihatlarına göre değil talimatlara göre karar vererek tarihe geçmiştir. Rantın ve akıtılan kaynakların kesilerek ekmeğin, ulaşımın, suyun fiyatının düşürülmesinden rahatsız olan çıkar gruplarının baskısıyla hukuk ve demokrasi ayaklar altına alınmıştır.

KESK: YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu iddia ederek halkın iradesine karşı büyük bir saygısızlık yapmıştır. Bu, sadece İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ona oy verenlere yönelik bir saygısızlık değildir. Bu aynı zamanda İstanbul’a ve hatta 82 milyon yurttaşa karşı bir saygısızlıktır.