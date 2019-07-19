Artık belediyeye ulaşmak daha kolay!

Belediyeler, sosyal medyada hesapları aracılığıyla yurttaşlarla daha hızlı, karşılıklı iletişim imkânlarına kavuştu. Kadıköy Belediyesi sosyal medya ekibi ise sadece şikâyet çözen değil önerileri alıp değerlendiren bir iletişim ağı oluşturma çabasında

Sosyal medyada özellikle de Twitter’da belediyelerin popülerlikleri her geçen gün artıyor. Belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar, rutin gündemlerin dışında daha mizahi ve daha etkileşimli bir hal alıyor.

Bu alanda en eski belediye hesaplarından biri olan Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya ekibiyle çalışmalarını, aldıkları tepkileri ve aktif sosyal medya kullanımının avantajlarını konuştuk.

- Sosyal medya kullanımı nasıl avantajlar sağlıyor?

Sosyal medyanın kamu ve yurttaş arasındaki karşılıklı iletişimin önünü açtığını düşünüyoruz. Son dönemde sosyal medya kullanımının ciddi oranda arttığını da düşünürsek, bir kurumun kendini ifade edebilmesi için çok elverişli bir alan. Çözüm gerektiren konularda da haberdar olma, müdahale etme ve sonuca ulaştırma adına fark edilir bir hız sağladığı kesin.

GÜNDE 150 TWEET!

- Size günde tam olarak ortalama kaç tweet ulaşıyor?

Günde ortalama 150 tweet geliyor diyebiliriz.

- Kamu kurumlarının özellikle Twitter kullanımındaki artışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Belirttiğimiz gibi ikili iletişimin önünü açması kurumları da bu mecrayı kullanmaya itti. Size ait bir alanınız var. Etkin kullandığınız zaman herkesin sizi görebilmesine imkân tanındığını düşünün. Hangi kurum bunu istemez ki? İyi iletişim stratejileri de ayrıca popüler olmasını sağladı.

- Kadıköy Belediyesi’ni diğerlerinden ayıran özellikler var mı?

Evet, ayrıldığımızı söyleyebiliriz fakat bu iki uçlu bir durumun yarattığı sonuç oldu. Hem biz kurum olarak bu mecranın gerçek anlamda yurttaşla ilişki kurabileceğimiz bir mecra olmasını önemsediğimizden iletişim stratejimizi bu amaca uygun şekillendirdik hem Kadıköylülerin sosyal medyayı etkin kullanıyor olması, dilimiz ve bu iletişim stratejimiz üzerine daha çok düşünmemizi sağladı. Neticesinde de herkesin hoşuna giden, samimi bir sosyal medya dili ortaya çıktı.

“YEREL SEÇİMLER KULLANIMI ARTTIRDI”

- Kadıköylü için sosyal medyadan belediyeye ulaşmak oldukça kolay sanırım değil mi?

Olabildiğince her mecrada olmaya çalışıyoruz, bu nedenle de farklı mecralardan Kadıköylüler bize ulaşabiliyor. Olduğumuz mecrayı da etkin, kendi diline uygun şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Sadece şikâyet çözen değil Kadıköy’deki yaşama rehberlik eden, öneriler getirip alan bir iletişim ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı modeli sonsuza kadar sürdüremezsiniz, hele ki sosyal medya gibi dinamik alanda. Yenilikleri takip etmek ve sentezlemek zorundasınız. Biz ulaşılırlığımızı artırmak adına sürekli bunun üzerine düşünüyoruz.

- Belediye hesapları da zaman zaman karşılıklı tweetler atıyor. Bu mizahi atmosferi ve gelen eleştirileri nasıl yorumluyorsunuz?

Dönem dönem sosyal medya kullanımında ciddi artışlar yaşanabiliyor, genelde böylesi durumlar toplumsal dinamiklerin ve değişimlerin yansıması sonucu meydana geliyor. Son zamanlarda iki yerel seçim süreci, sosyal medyanın kullanımını ciddi oranda arttırdı. Kadıköy özelinde kendini ifade edebilme özgürlüğüne ve toplumun her kesimine eşit mesafede olmaya ciddi önem veriyoruz. Biz her zaman buna uygun davrandık.

“SOSYAL MEDYA İLE KOORDİNELİ ÇALIŞILMALI”

Yeni medya alanında çalışan akademisyen Doç. Dr. Erkan Saka ise belediyelerin vatandaşlarla daha fazla etkileşimde olmak zorunda kaldıklarını belirterek, sosyal medyanın da bu çerçevede avantaj olduğunu vurguladı.

Özellikle Twitter’ın haber iletiminde hayati bir noktada olduğunu söyleyen Saka, “Çoğu kamu kuruluşunun bunu çok arzulamadığına ama tabandan gelen enformasyona ulaşma arzusuna cevap vermek için bu tercihi yaptıklarına inanıyorum. Belediyeler çevrimdışı ortamda vatandaşların isteklerine cevap veremezse çevrimiçi aktiflik belediyelerin aleyhine dönebilir. Sosyal medya kampanyaları ile belediyelerin diğer birimlerinin koordineli olması itibarın korunması açısından önemli” dedi.