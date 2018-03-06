“Arkeolojinin delikanlısı” Darga hayatını kaybetti

Kadıköylü bilim insanı Muhibbe Darga hayatını kaybetti. Darga, arkeoloji alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınıyordu

Arkeoloji alanında yaptığı çalışmalarla öncü bir bilim insanı olan Muhibbe Darga hayatını kaybetti. Darga’nın ölüm haberini “Arkeolojinin Delikanlısı” kitabının yazarı Emine Çaykara, “Güzeller Güzeli hocamız, ülkemizin kültür sanat arkeolojisine gerek yetiştirdiği öğrenciler gerek eserleri gerek bilimsel kazılarıyla büyük emek vermiş Arkeolojinin Delikanlısı Prof. A. Muhibbe Darga’yı sabaha karşı kaybettik” sözleriyle duyurdu. Darga’nın naaşı yarın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

MUHİBBE DARGA KİMDİR?

Muhibbe Darga 1921 yılında Acıbadem’de doğdu. Osmanlı Sarayı’nda bir dönem özel kalem müdürlüğü ile Maliye Nazırlığı yapan Mehmet Emin Bey’in de torunuydu. Babası ise Dr. Ahmet Sait Darga’ydı. Muhibbe Darga Erenköy Kız Lisesi’nin ardından babasının yönlendirmesiyle 1939 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ne girdi. 1943 yılında arkeoloji ve eskiçağ filolojisi eğitimini tamamladı. Bu süreçte, alanında öncü hocaların, Ord. Prof. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. H. Th. Bossert, Prof. Dr. E. Bosch’in derslerine devam etti, Region kazılarında çalıştı, hocalarıyla Anadolu keşif gezilerine katıldı. Lisans tezini Prof. Dr. Th. Bossert denetiminde tamamladıktan sonra aynı hocanın kürsüsünde lisans tezini ve doktorasını yaptı; 1947-1951 yılları arasında Bossert, Halet Çambel ve Bahadır Alkım’la Karatepe (Adana) kazılarına katıldı. Bir dönem Elazığ ve Muş’ta çeşitli liselerde hocalık yaptı. 1959 yılında ayrıldığı üniversitesine geri döndü. 1965’te doçent, 1973’te profesör oldu. Side dili üzerinde çalışmaları ve yorumlarıyla bu dilin çözümüne katkıda bulundu. Bölümünde Kültepe-Kaneş uygarlığı, Asur Koloni Çağı, Hitit sanatı ve Hitit dili ağırlıklı dersler verdi. Gedikli ‘Gaziantep), Değirmentepe (Elazığ) ve Eskiyapar (Çorum) kazılarına katıldı.

ÇOK SAYIDA ESER VERDİ

1978-1990 yılları arasında Karakaya baraj bölgesi kurtarma kazılarında Şemsiyetepe höyüğü (Elazığ) kazı başkanlığını üstlendi. 1985’de İÜ Ed. Fak.’den kendi arzusuyla emekliliğini istedi.1986 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Yılmaz Büyükerşen’in daveti üzerine Sinema ve Televizyon Bölümü’nün yüksek lisans öğrencilerine ‘Anadolu Uygarlıkları’ konulu dersler verdi. 1990-2004 arası Şarhöyük-Dorylaion (Eskişehir) kazılarının başkanlığını yaptı. Avrupa’da filolojik ve arkeolojik pek çok kongreye katıldı, bildiriler sundu. Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar verdi. Müzelerin düzenlediği Avrupa sergilerinin kataloglarında yazılarıyla bilimsel katkıda bulundu. Kapadokya kitabında yer alan ‘Kanişli Beyler Asurlu Tüccarlar’ isimli makalesinin yanı sıra Karahna Şehri Kült Envanteri, Eski Anadolu’da Kadın (profesörlük tezi), alanında önemli kaynakça olan Hitit Mimarlığı Bir Yapı Sanatı Arkeolojik ve Filolojik Veriler ve Hitit Sanatı, kazı anılarını içeren Kazı Başkanının Karavanası isimli kitapları yazdı. Büyükbabası Mehmed Emin Bey’in seyahatnamesini yayına hazırladı ve İstanbul’dan Asya-yı Vusta’ya Seyahat ismiyle kitaplaştırdı. 2008 yılında Taner Tarhan, Aksel Tibet ve Erkan Konyar’ın editörlüğünde Muhibbe Darga Armağanı kitabı yayınlandı. Prof. Darga, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün muhabir üyesi ve Eski Çağ bilimleri Enstitüsü şeref üyesiydi.