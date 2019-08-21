Anadolu Yakası için yağış uyarısı

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, sağanak yağış uyarısı yaptı. Perşembe sabahına kadar aralıklarla sürecek yağış özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olacak

Geçtiğimiz Cumartesi günü tüm kenti etkisi altına alan yağıştan sonra İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Perşembe sabahına kadar sürmesi beklenen sağanak yağış için uyarı yaptı.

İBB tarafından yapılan açıklamada Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da Perşembe sabahına kadar aralıklarla yerel sağanak yağmur geçişleri olacağı tahmin edildiği belirtildi. Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ani ve kuvvetli yağmurun yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor.

İstanbul’da hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32°C aralığında seyretmesi bekleniyor.