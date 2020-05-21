Altın fiyatları uçtu, kuyumcular ne düşünüyor?

Korona virüsü ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Altında yaşanan dalgalanmanın etkilerini ekonomist Alp Altınörs ve Kadıköy kuyumcu esnafına sorduk

HABER: Görkem DURUSOY/ Simge KANSU

Altın, Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olarak görülüyor. Sürekli dalgalanma içerisinde olan altın fiyatları kimi yatırımcının yüzünü güldürürken kimisini ise üzüyor. Piyasaların güvenli limanı olarak görülen altın, yaşadığımız salgın döneminde ciddi bir artış yaşıyor. Korona virüsüyle birlikte düğün, nişan gibi birçok organizasyonun iptal olması, altın üretiminde yer alan atölyelerin kapanmasına sebep olarak iç piyasadaki hareketliliği yavaşlatıyor. Peki şu an altın nasıl bir yol izliyor? Altın piyasasındaki dalgalanmanın sebebi üretimin durması mı? Önümüzdeki günlerde yatırımcıları neler bekliyor? Tüm bu soruların cevabını ekonomist Alp Altınörs ve Kadıköy kuyumcu esnafı ile konuştuk.

ALTINDA NELER YAŞANIYOR?

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan altın yükselişiyle ilgili konuşan Alp Altınörs, süreci şöyle özetliyor: “ABD piyasasında, Çin’in ilk korona virüsü vakasını Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdiği 31 Aralık 2019 tarihinde altının gram fiyatı 48,87 dolar idi, 15 Mayıs itibariyle, %12,7 artış ile 56,03 dolara çıktı. Türkiye piyasasında ise gram altın fiyatları, 31 Aralık’ta 290,3 TL’den 15 Mayıs’ta %25’lik bir artışla 386,8 TL’ye çıkmayı başardı. Dolayısıyla korona salgınının dünya genelinde altın fiyatlarında bir yükselişe yol açtığını, ancak Türkiye’de TL’nin değer kaybına bağlı olarak bu artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Korona virüsü salgınının küresel finansal krize dönüştüğü dönemde, 9-22 Mart arasında altın fiyatlarında, acil nakit ihtiyacı sebebiyle bir düşüş görülse de ardından yeniden altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş görüldü. Altının üretiminin kısıtlı olması, nakit paralar gibi hızla üretilememesi de bir göreli kıtlık durumu yaratarak bu tür toplu alım dönemlerinde altının fiyatının hızlı yükselmesine sebep olur.”

“TALEP ARTARKEN ÜRETİM DÜŞÜYOR”

Altın Konseyi'nin verilerini de yorumlayan Altınörs, “Dünya Altın Konseyi’nin sağladığı verilere göre 2019’un son çeyreğinde küresel altın arzı net 1224,9 ton iken, 2020’nin ilk çeyreğinde bu arz net 1066,3 tona düşmüştür. Yani %13 dolayında bir düşüş söz konusudur. Özellikle altın madenciliğinde bir düşüş gözlenmektedir. Bu düşüşü dünyadaki genel üretim düşüşünün bir parçası olarak görebiliriz. Buna mukabil, aynı dönemde altın talebi ise 30 tona yakın artmıştır. Bu dönem içerisinde kuyumculuk ve teknolojik kullanım amaçlı altın talebi düşerken, yatırım ve Merkez Bankası (rezerv) amaçlı altın talebinin arttığı görülmektedir. Talep artarken üretimin azalmasının fiyat artışına yol açtığı söylenebilir.” dedi.

“YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK”

Önümüzdeki süreci değerlendiren Ekonomist Altınörs, “Üretim kısılırken, talebin artması eğiliminin en azından bir çeyrek daha devam etmesi beklenebilir. Bu dönem içerisinde acil nakit ihtiyacı doğuracak mali çalkantılar olmadığı koşulda altının fiyatı küresel olarak yükselmeye devam edecektir. Mali çalkantılar oluşursa dahi, nakde dönme eğilimi altın fiyatlarında ancak geçici düşüşlere yol açabilecektir. Türkiye’de ise bu küresel artış oranının da üzerinde artış beklenebilir” ifadelerini kullandı.

KUYUMCULAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Alım gücünün düşmesi ve altın fiyatlarının artması, altına talebi de düşürdü. Altına yatırım yapmak isteyen insanlar, yaşanan dalgalanmadan dolayı birtakım tereddütler yaşıyor. Bu sebepten işlerin büyük ölçüde düştüğünü söyleyen Kadıköy kuyumcu esnafı, üretimin durduğunu ve stoklarla çalıştıklarını belirtti.

Talas Kuyumculuk çalışanı Cengiz Ahmetoğlu, altın fiyatlarının aşırı yükseldiği söylediğini belirterek şöyle devam ediyor: “Şu an yüzde 30’luk bir artıştan söz edebiliriz. Düğünlerin olmaması altın satışlarını durdurdu. Bireysel satış yapamıyoruz. Altın üretimi durdurulduğu için şu an stokta olanlarla çalışıyoruz. Ülke sınırlarının kapalı olması da fiyatları büyük ölçüde etkiliyor.”

“İÇ PİYASADAKİ HAREKETLİLİK AZALDI”

Virüs başladığından beri altın fiyatlarının sürekli yükselişte olduğunu belirten Naci Kuyumculuk çalışanı Doğan Yenidoğan da, “Altın fiyatlarındaki durum iç piyasadaki hareketliliği de azalttı. Hem alımda hem satımda bariz bir durgunluk oluştu. Altın üretiminin şu anda sıfır noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Altın, çok farklı sebeplerden dolayı her zaman dalgalanma yaşayabilir. Dünyadaki bütün politik olaylar, savaşlar ve hastalıklar bu dalgalanmada etken olabilir” dedi ve şöyle devam etti: “Çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidildi. Belirli saat aralıklarında çalışıyoruz. Maske ve dezenfektan kullanımına özen gösteriyoruz.”

“YAPTIĞIMIZ İŞİN YARISINI BİLE YAPAMIYORUZ”

Murat Kuyumculuk çalışanı Murat Memiş ise şunları söyledi: “Dünya üzerindeki altın fiyatlarında önemli bir artış oldu. Altının ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Normal zamanda yaptığımız işin şu an yarısını bile yapamıyoruz. İşlerin azalması bizi çok etkiledi.”