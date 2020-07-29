Altı ayda 9 bin yangın

İstanbul’da, 2020 yılının ilk altı ayında 9 bin 292 yangın meydana geldi. Bu yangınların 188’i Kadıköy’de yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Temmuz 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni’ni yayınladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine göre hazırlanan bülten’de, yangınla ilgili gelişmeler rakamlara şöyle yansıdı:

KADIKÖY’DE 188 YANGIN

123 istasyon, 4 bin 239 profesyonel ve 361 gönüllü itfaiyeci ile hizmet verdiği İstanbul’da 2020 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 30 bin 395 itfai olay meydana geldi. 2019 yılının aynı döneminde, 29 bin 449 olay gerçekleşmişti. İtfai olayların en fazla görüldüğü ilçeler, Pendik (1.424), Esenyurt (1.279) ve Fatih (1.262); en az itfai olayın görüldüğü ilçeler ise Adalar (139), Çatalca (294) ve Şile (313) oldu.

Kadıköy’de ise 1.122 itfai olay yaşandı. Bu olayların 663 tanesi can kurtarma, 115’i güvenlik tedbirleri iken 188 tanesi de yangın oldu. Kadıköy’de meydana gelen yangınların 36’sı konutta, 55’i çöpte meydana gelirken 74 bina ve 20 araç yangını yaşandı.

İstanbul’da, 2019 yılının ilk altı ayında 10 bin 231, tamamında ise 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2020 yılının ilk altı ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 9 bin 292 olarak kaydedildi.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde, sigara nedeni ile 3 bin 268, elektrik nedeni ile 2 bin 825, kasıt nedeni ile 656, çocukların ateşle oynaması nedeni ile 143 ve parlama nedeni ile 133 yangın meydana geldi.

YANGIN AVRUPA YAKASINDA DAHA FAZLA

En fazla yangının 860 yangın ile Ocak ayında yaşandığı İstanbul’da 2020 yılının ilk altı aylık döneminde, Anadolu yakasında meydana gelen 2 bin 986 yangın toplam yangınların yüzde 32,1’ini; Avrupa yakasında meydana gelen 6 bin 306 yangın ise yüzde 67,9’unu oluşturdu.