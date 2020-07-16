Alternatif ulaşım araçlarına talep arttı

Karantina sonrası normalleşme sürecinin en önemli şartlarından olan sosyal mesafe kurallarına uymak isteyenler, kalabalık ortamlardan uzak kalmak amacıyla ulaşım tercihlerini değiştiriyor. Bireysel ulaşım imkânı sağlayan elektrikli scooter ve bisiklet gözde ulaşım aracı olmaya başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele devam ediyor. Virüse yakalanmaktan korkanlar, maske ve siperlik gibi bireysel önlemlerle kendini korumaya çalışıyor. Dışarı çıkmak zorunda olmayanlar çoğunlukla evde kalmayı tercih etse de, milyonlarca insan işe gitmek için toplu ulaşımı kullanmak zorunda kalıyor. Çeşitli önlemler alınsa da otobüs, metro, hızlı tren, metrobüs gibi toplu taşıma araçları hala çoğumuz için tedirginlik verici. Bu nedenle de zorunlu olarak dışarı çıkanlar son zamanlarda toplu taşıma yerine elektrikli scooter ve bisikleti daha çok kullanır oldu. Kadıköy’ün hemen hemen her noktasında, Martı adı verilen kiralanabilir elektrikli scooter, elektrikli tekerlek ve bisiklet kullanıcılarına rastlamak mümkün. Biz de Gazete Kadıköy olarak alternatif ulaşım araçlarını kullanan insanlara görüşlerini sorduk.

“EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ ÇEVRE DOSTU”

Martı ve elektrikli tekerleği salgın öncesinde kullanmaya başladığını söyleyen Levent Taşkıran, “Yanınızda çanta taşır gibi taşıyabilme imkânı sunduğu için bu tür pratik araçları tercih ediyorum. Bende iki tane araba var ancak elektrikli scooter ve bu tür tek tekerlekli pratik araçlara alışınca araba kullanmamaya başladım. Günlük yaşamda arabayla park yeri aramaktansa bununla gezmeyi daha çok seviyorum. Havadar ve keyifli olmasının yanı sıra en büyük özelliği elektrikli üretildiğinden çevre dostu olmasıdır.” şeklinde konuştu.

“TRAFİKTEN UZAK BİR ULAŞIM”

Martıda sosyal mesafenin daha iyi korunabileceğini vurgulayan Abdulsamet Bulut, “Arkadaşlarımla buluşmaya giderken genellikle otobüsü tercih ediyordum. Fakat salgın sürecinin başlamasıyla kalabalık ortamlardan uzak kalmak, temiz havada yolculuk etmek amacıyla Martı’yı tercih etmeye başladım. Ayrıca elektrikli scooterlar trafikten uzak, daha hızlı bir ulaşım imkânı sağlıyor. Otobüs içerisinde ne kadar mesafeyi korumak istesem de iş çıkış saatlerinde dolu olduğu için yakın temas yaşanabiliyor. Ancak Martı’da mesafenizi kendiniz ayarlayabiliyor, kimsenin olmadığı yerlerden gidebiliyorsunuz. Hemen hemen her noktada bulunduğu için zorlanmadan ulaşabiliyorum.” ifadelerini kullandı.

“FORMDA TUTUYOR”

Her gün bisiklet kullanmanın kendisine hareketli bir yaşam sunduğunu belirten Funda Uzun, “Minibüs ya da otobüs gibi taşıtları kullanıp kapalı alanda kalmaktansa açık havada seyahat etmeyi daha güvenli buluyorum. Bisiklet yolları olunca çok fazla trafiğe kalmıyorum. Her gün bisiklet kullanmak bana hareket sağladığı için beni formda tutuyor. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum.” dedi.

“TEMAS EN AZA İNİYOR”

İlk defa Martı kullanmasına rağmen çok hızlı öğrenilebilen bir araç olduğunu dile getiren Özge Türkmen Çalıkoğlu ise şunları söyledi: “Ben bu aracı ilk defa kullanıyorum fakat hiç zorlanmadan hemen sürmeyi öğrendim. Salgın sürecinde işe gidip gelme konusunda çok pratik, havadar ve hijyenik olacağına inanıyorum. En önemlisi kapalı değilsiniz, insanlarla temasınız en az seviyeye iniyor. Atmosfere de bir zararı olmadığı için çok sevdim”

MARTI’YA DÜZENLEME YOLDA!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurttaşlar tarafından yaygın şekilde kullanılan elektrikli scooterlar için bir düzenleme yapılacağını işaret ederek, “Son dönemde scooter kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var.” ifadelerine yer verdi.

‘Martı’ şirketinin başlattığı elektrikli scooter kiralama hizmeti, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinde yurttaşlar tarafından kullanılıyor. Başlangıç ücreti 1,99 TL, dakika ücreti ise 0,59 kuruş olan elektrikli scooterlar, aynı zamanda çevreci olmaları nedeniyle de pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.