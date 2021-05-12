Akşener ve İmamoğlu’ndan Kadıköy’e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy’de incelemelerde bulundu. Akşener ve İmamoğlu’na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kadıköy’de belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KURBAĞALIDERE’Yİ GEZDİLER

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Akşener ve İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte ıslah çalışmaları tamamlanarak pis kokudan kurtarılan Kurbağalıdere’yi ziyaret etti, yürüyüş yolları ve peyzaj alanlarında incelemelerde bulundular.

GAZHANE’DE DE İNCELEMELERDE BULUNDULAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi’ni de gezdi. Yapılan çalışmaları çok beğendiğini belirten Akşener, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları ve hizmet alanlarını gezdim. Vatandaşların vergilerinin İstanbullunun hizmetine harcanmasından, şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışından memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul için çalışmaya Allah güç, kuvvet versin, Allah utandırmasın” dedi.

Ziyaretlerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makamına geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Akşener’e Kadıköy’ün simgeleri Süreyya Operası, Boğa heykeli ve Haydarpaşa Garı’nın yer aldığı bir resim hediye etti. Akşener de Odabaşı’na hediye takdim etti.

İMAMOĞLU VE ODABAŞI FİKİRTEPE’DE

Meral Akşener Kadıköy’den ayrılmasının ardından, İmamoğlu ve Odabaşı incelemelere Fikirtepe ile devam etti. Uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm problemleri ve altyapı sorunları ile karşı karşıya kalan Fikirtepe’yi gezen ekip daha sonra alandan ayrıldı.