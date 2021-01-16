AKOM: Kar kalınlığı 15-20 cm’i bulabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’a bu gece ve yarın düşecek kar miktarının 15-20 cm olabileceğini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün (Cumartesi) öğleden sonra yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağışı şeklinde devam edebileceğini duyurdu.

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre İstanbul’da bu gece ve yarın düşen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 cm, iç kesimlerde 10-15 cm, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 cm olması bekleniyor.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldıını açıkladı. Bu doğrultuda kentin komuta merkezi AKOM’da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti. İBB açıklamasına göre, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapacak.

Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

KAR YAĞIŞI GELECEK HAFTAYA KADAR SÜRECEK

Cumartesi günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının Pazar ve Pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgârın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0°C’lerin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi.