Akçatepe’ye son veda…

Güdük Necmi karakteri ile hafızalarımıza kazınan Halit Akçatepe için Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Akçatepe'nin cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybeden Halit Akçatepe için 2 Nisan Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nde anma töreni düzenlendi. Duayen sanatçı için yapılan anma töreninde CKM’nin 600 kişilik büyük salonu tamamen doldu. “Benim ne kadar sevildiğimi cenazemde görürsünüz” diyen Akçatepe, son kez sahneye çıktığında yalnız değildi. Törene Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Akçatepe'nin ailesi, oyuncu arkadaşları ve sevenleri katıldı. Akçatepe'nin ilk eşi Tülin, ikinci eşi Rezzan Akçatepe'yle kızları Itır, Ebru, Günsu Akçatepe ve torunları taziyeleri kabul etti. Akçatepe'nin Türk Bayrağına sarılı tabutunun sahneye çıkartılmasının ardında "Unutmayacağız" yazısıyla bir fotoğrafı perdeye yansıtıldı. Rol aldığı filmlerden kesitlerle başlayan anma töreninde Akçatepe için veda konuşmaları yapıldı.

“AKÇATEPE SAYESİNDE YAŞIYORUM”

Törenin sunuculuğunu Hababam Sınıfı oyuncularından Ercan Gezmiş yaptı. “Bugün burada Akçatepe için son kez toplandık.” diyen Gezmiş, “Eğer ben bugün Hababam Sınıfı’nda rol almış biri olmanın onurunu yaşıyorsam Halit Akçatepe sayesinde yaşıyorum. 60 yaşındayım halen tek onurum var Hababam Sınıfı filmlerinin oyuncusu olmak. Akçatepe, beni 2 Nisan 1975 tarihinde Arzu Film’e götürdü ve Hababam Sınıfı’nda oynamama neden oldu. Tam 42 yıl oldu. Bir ömrün yarısı belki de daha fazlası.” dedi.

“YAŞAMIMIZDA ETKİLERİ OLDU”

Törenin ilk konuşmasını Aykurt Nuhoğlu yaptı. Nuhoğlu, Akçatepe’nin birçok kişi üzerinde etkisi olduğunu belirterek, “Bizim için gelişmemizde, eğitim yaşamımızda ve şu anki yaşamımızda etkileri oldu. Türkiye’nin aydınlık yüzünü gösteren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sanatçılardan biriydi. Sanatçılar, toplumun sönmeyen ışıkları. Bu ışıklar ne kadar çok artarsa bu ülkedeki insanlar o kadar mutlu, başarılı ve gelecekleri o kadar aydınlık olacak.” diye konuştu.

“IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN”

Törenin bir diğer konuşmacısı usta tiyatrocu Genco Erkal da Akçatepe'nin çok bilinmeyen tiyatro geçmişine vurgu yaparak, "Onu gören insan kucaklaşmak isterdi. Gözleri pırıl pırıl her zaman çok doğaldı. Oyunculuğun er meydanı tiyatrodur. Onu Güdük Necmi olarak tanıyanlar o tarafını bilmeyecekler. Tiyatromuzun temel direklerinden biriydi. Asıl onun oyunculuk gücünün orda görüldüğüne şahit oldum. Sadece güldürüde değil, her türde çok başarılıydı. Çok ciddi politik oyunlarda oynadık. Çok bilinçli, çok açıktı. Her zaman onun mesleğine olan tutkusunu, disiplinine hayran olmuşumdur. Hiçbir gün provaya geç kalmadı, işini hep güzel yaptı. Mutlu bir hayat yaşadı. Çok güzel ailesi oldu. Pırıl pırıl kızları var. Güzel bir iz bıraktı dünyada. En önemlisi de bu arkanızdan güzel anılar bırakmak çok önemli. Ben ona bu son yolcuğunda iyi yolculuklar diliyorum. Işıklar içinde uyusun." şeklinde konuştu

“KALBİMİZDE SAKLADIK ONU”

Akçatepe'nin aile dostu sanatçı Erol Evgin de törende konuşma yapanlar arasındaydı. Akçatepe ile yakın dostluklarına değinen Evgin, şunları söyledi: “Halit Akçatepe benim yarım asırlık dostumdu. 'Renkli Dünya' adlı bir filmde birlikte oynadık. Çocuklarımız küçüktü, ailece görüşürdük. Güzel günlerdi. Halitçiğim büyük bir sanatçıydı. İnsan olarak da çok değerli bir insandı. İçi dışı birdi. Tertemiz bir insandı. Hayata karşı mizahla durabilmiş, mizahı bir kalkan olarak kullanmış ömrünü sanatına adamış bütün sıkıntıları mizahla aşmış bir insandı. Karadeniz’de bir söz vardır; 'Yıldızlar yağsın üzerine' denir. Işıklar içinde uyusun. Yine Karadeniz'de 'Sakladık onu' derler. Sakladık biz onu. Halitçiğimizi sakladık. O filmleriyle yaşayacak. Kalbimizde sakladık onu.”

“GERÇEK DOSTUMDU”

Sanatçının yakın arkadaşı Emel Sayın da yaptığı konuşmasında Akçatepe’nin özel bir insan olduğunun altını çizerek, “'Sanat boyutundaki insanlar, Allah'ın görevlendirilmiş kadrosundandır' der bilge, Halit de o görevli sanatçılardan biriydi. O çok önemli bir aktördü. Çok güzel bir insandı. Benim de can dostumdu. Hep yanımda oldu. Ailesiyle birlikte ben onları çok sevdim. Benim gerçek dostumdu. Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyusun canım arkadaşım.” dedi.

“İLK KEZ AYNI SAHNEDEYİZ”

Törenin son konuşmasını yapan Ebru Akçatepe, ailesinin sanatçı bayrağını bir tiyatrocu olarak kendisinin taşıyacağını söyleyerek, “Babamla bugün ilk kez birlikte aynı sahnedeyiz. Oysa daha önce bunu yapabilirdik. Ben onun izinden yürüyerek tiyatrocu oldum. Ailemizin sanat bayrağını taşıyorum. Yakın tarihte bir Halit Akçatepe gecesi düzenleyecektik. Bu sahnede düzenleyecektik. Birçok filmde canlandırdığı talihsizlik karakter, geleneksel şansızlık onu gerçek hayatında da geldi buldu. İşte CKM'deyiz. Babam ve ben, aynı sahneyi paylaşıyoruz. Hayatının final sahnesi de filmlerindeki gibi hüzünlü ve buruk. Arkasında temiz bir geçmiş bırakarak gidiyor. İyi bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir baba. Bir evlat olarak diyorum ki; Bu miras da bize yeter.” diye konuştu.

ALKIŞLARLA VEDA

Törenin ardından Halit Akçatepe’nin cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmek üzere alkışlarla uğurlandı. Ercan Gezmiş cenaze götürülürken, “Adile Naşit'e selam söyle, Tarık Akan'a selam söyle, giden bütün çınarlara selam söyle. Gözün arkada kalmasın, biz Türk sinemasına sahip çıkacağız.” dedi.

OMUZLARDA TAŞINDI

CKM’deki anmanın ardından Akçatepe için Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Akçatepe'nin ailesi, Müjdat Gezen, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Cihat Tamer, Nuri Alço ve sanatçının sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasıyla Akçatepe, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.