Akademi Serisi’nin ikinci kitabı için makale çağrısı

Kadıköy Belediyesi Akademi , “Dünden Bugüne Kadıköy’de Toplumsal Olaylar ve Mücadeleler Tarihi” konulu kitap çalışması için herkese açık makale çağrısı yaptı

Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından hazırlanan ve Akademi Serisi’nin ilk yayını olan “Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele” geçtiğimiz yıl okurlarla buluşmuştu. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle yayınlanacak Akademi Serisi’nin ikinci yayını “Dünden Bugüne Kadıköy’de Toplumsal Olaylar ve Mücadeleler Tarihi” konulu kitap için de çalışmalara başlandı.

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çağrı metninde kitabın içeriğine dair şu bilgiler paylaşıldı: “Afife Jale’nin 1919’da Apollon Tiyatrosu (Rexx) sahnesine çıkmasıyla yaşanan tartışmalar, 15-16 Haziran 1970’te tüm İstanbul’da hayatı durduran işçi eylemlerinin Yoğurtçu Parkı ve Bağdat Caddesi’ndeki yankısı, 6-7 Eylül 1955’te gayrimüslimlere yönelik pogromun Kadıköy’deki izleri, 68 Hareketi’nin Kadıköy yakasındaki etkisi, 1996’daki olaylı 1 Mayıs ve Gezi Parkı Eylemleri… Tüm bunlar ve daha nicesi Kadıköy’ün kent hafızasında nasıl hatırlanıyor ve ne ifade ediyor? Bu çalışmayla esasen bu sorulara yanıt verilmeye çalışılacak ve kentin unutulmaya yüz tutmuş olayları anılacak, hatırlatılacaktır.”

MÜCADELENİN HAFIZASI

Kadıköy Belediyesi Akademi’den Aras Aladağ, yeni kitap hazırlığı hakkında bilgi verdi. Kentteki mekanlar ile toplumsal hafıza arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyen Aladağ, “Gündelik pratiklerimizin gerçekleştiği mekânlar nasıl ki belleğimizde yer ediniyorsa, bu mekânlar aynı şekilde kolektif hafızamızın da bağlamını oluşturuyor. Bu anlamıyla Kadıköy birçok olay ve mücadele özelinde hafızanın da bir parçası. Kimi zaman bir olayı düşünürken kaçınılmaz olarak onu mekânla ilişkilendirirken, kimi zaman da mekânı düşünürken onu bazı olaylarla ilişkilendiriyoruz. Esasında bu kitap çalışmasıyla, Kadıköy’ün bu yönüne odaklanmak istiyoruz. Kent mekânının sadece fiziksel değil, toplumsal ve kültürel yanlarının da olduğunu, ayrıca bugünün anlaşılabilmesi için geçmişle bağının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamıyla elbette kitabın genel çerçevesine dair bir kurgumuz var ama esasında metinler oluşmaya başladıkça kitabın bağlamını daha net tarif edebileceğiz. Ama bugünden söyleyebiliriz ki yapmak istediğimiz şey bir anı kitabı hazırlamak değil, çok daha ötesi.” dedi.

Yeni kitap için açık makale çağrısında bulunduklarını söyleyen Aladağ, şu bilgileri paylaştı: “Yeni gelen başvurular dışında bizim de yazması için teklif götüreceğimiz isimler olacak. Çünkü çağrı yoluyla gelen başvurular bazı konulara yoğunlaşıp bazılarını ise dışarıda bırakabiliyor. Aslında bu da kısmen kitabın tartışmak istediği şeyle uygun: Hafıza ve unutuş. Hem bireyler hem de toplumlar bazı şeyleri hatırlarken bazılarını ise unuturlar. Çoğu zaman da bazı şeyler unutturulur. Biz de bu kitapta kentle ve mekânla ilgisini kurduğumuz bazı olay ile mücadelelerin izinden gideceğiz. Bir nevi geçmişten günümüze Kadıköy’ün toplumsal hafızasında yer edinmiş konuları ele alacağız.”

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle yayınlanacak kitap için makale başvuruları kabul edilmeye başlandı. Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çağrı metninde başvuru ve değerlendirme süreciyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

-En az 250 en çok 500 kelime özetlerden oluşan başvuruların 1 Mart 2022 tarihine kadar akademi@kadikoy.bel.tr adresine gönderilmesi gerekecek.

-Özetlerin değerlendirilmesi, Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından yapılacaktır.

-Değerlendirmede konuya uygunluk, eleştirellik, savın tutarlılığı ve alanındaki tartışmalara katkısı dikkate alınacak.

-Kabul edilen özetlere ait tam metinlerin teslim edilmesiyle ilgili şartlar ve yazım kuralları, özet sahiplerine daha sonra ilan edilecek. Tam metinlerin teslim edilme tarihi Temmuz 2022 olarak öngörülüyor.