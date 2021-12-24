Aile hekimleri SMA taramasıyla ilgili bilgilendirilmedi

Aile hekimliklerinde yeni evlenecek olan çiftlere SMA taraması başlıyor. Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz aile hekimleri ise yeni uygulama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylüyor

SMA hastalığı ve SMA taraması, son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri. SMA, sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı. Onlarca bebek tedavisi sadece Amerika’da ve milyon dolarla yapılabilen hastalıkla mücadele ediyor. Ailelerse çaresiz, Sağlık Bakanlığı’nın tedavi konusunda bir adım atmasını bekliyor.

Bu bekleyiş sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan tedavi değil ama evlenecek çiftlere SMA taraması yapılacağı yönünde bir açıklama geldi. Bakan Koca SMA tarama testinin aile hekimliklerinde uygulamaya konulduğunu duyurdu ve “27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak” dedi.

Koca, 23 Aralık Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor” ifadelerini kullandı. Koca paylaşımında, “27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

AİLE HEKİMLERİ KONUDAN HABERSİZ

Gazete Kadıköy olarak Koca’nın duyurduğu yeni uygulama hakkında bilgi almak için görüştüğümüz aile hekimleri ise konudan habersiz. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmadıklarını dile getiren aile hekimleri, “Bize henüz bir bilgi gelmedi, bizler de yeni gelişmeleri sağlık bakanının attığı tweetlerden öğreniyoruz” ifadelerini kullandılar. Testler nasıl olacak, nasıl yapılacak bunları henüz öğrenemedik” diyen aile hekimlerinin kafası oldukça karışık. Çok kısa bir süre sonra başlayacak olan bu uygulamanın nasıl işleyeceği ise merak konusu.

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor. Hastalığın sebebi mutasyonların yüzde 95’den fazlasının SMN1 genindeki bir eksiklikten kaynaklandığı biliniyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının bu haslık riskiyle doğmasını önlemek için bu mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını basit bir kan testi ile öğrenmeleri mümkün.

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SMA TARAMA TESTİ NEDİR?

SMA (Spinal Müsküler Atrofi) genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak.