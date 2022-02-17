Aile hekimleri iş bıraktı

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin kaldırılması için iki günlük iş bırakma eylemi yapıyor

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin özlük haklarında kayıplara neden olduğu ve iş güvencesini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle bugün ve yarın çalışmayacak. Doktorlar ve çalışanlar, ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor. İş bırakma eylemi öncesi yapılan açıklamada, taleplerin karşılanmaması durumunda 14-15-16 Mart 2022 tarihinde iş bırakma eyleminin 3 gün daha devam edeceği bildirildi.

İŞ BIRAKMA KARARI DEVAM EDEBİLİR

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aile hekimliği çalışanlarının hak kaybına neden olan sözleşmenin ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesi, caydırıcı ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılabilmesi, yıllarca süregelen hak ediş ve cari gider kayıplarının telafi edilmesi, aile hekimliği uygulamasının özerk yapısı nedeniyle maaş ve hakediş zam görüşmelerinin aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendika ile yapılması ve sağlık çalışanlarının seslerini duyurabilmesi için Sendikal Yönetim kurulumuz 62 karar sayı ile 17-18 Şubat 2022 tarihinde iki gün, taleplerimize olumlu yanıt verilmediği takdirde 14-15-16 Mart 2022 tarihinde üç günlük iş bırakma kararı almıştır.”

AİLE HEKİMLERİNİN TALEPLERİ

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)'nden yapılan açıklamada da talepler dile getirildi: