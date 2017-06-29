Haftalık Bağımsız Gazete 30 Haziran 2017
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Adalet Yürüyüşü’ne Kadıköy’den destek- GÜNCELLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde başlatılan ve bugün 15. gününe giren Adalet Yürüyüşü’ne Kadıköylüler kitlesel katılım gösteriyor

Adalet Yürüyüşü’ne Kadıköy’den destek- GÜNCELLENDİ
Kaan DERTÜRK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü’nde 15’inci güne girildi. Katılımın her geçen gün arttığı yürüyüşün bugünkü bölümüne Kadıköylüler kitlesel katılım gösteriyor. CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün çağrısıyla sabah 05.00’te Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nden 9 otobüsle yola çıkan 360 kişi, 7.30’da Düzce Gümüşova’daki kamp alanına ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasının ardından yürüyüş korteji, Kılıçdaroğlu öncülüğünde Gümüşova’dan Sakarya Hendek’e doğru yürüyüşe geçti.Yürüyüşe İzmir’den gelen avukatlar cübbeleriyle katılırken, Tokat’tan gelen şehit aileleri de kortejdeki yerlerini aldı. Yürüyüşe İzmir Barosu avukatlarının oluşturduğu Bando Sol isimli bando da çaldığı marşlarla destek verdi. 

Ayrıca,Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, gazeteciler Orhan Bursalı ve Deniz Zeyrek, ressam Bedri Baykam da yürüyüşe katılarak Kılıçdaroğlu ile yanyana yürüdü.
Sakarya girişinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yürüyüş korteji,  “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” ve “Sen Özgürlük Türküleri Söyle Sakarya İzinde...” yazılı pankartlarla karşılandı. 

Sabahtan beri, yoğun sıcak hava altında 9 kilometre yol yürüyen kitle iki kere mola verdi. Molalarda dağıtılan kumanyalarla dinlenen binlerce kişi, tekrar “Hak Hukuk Adalet” sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılanlar arasında, bireysel olarak “adalet” isteyen ve çevre illerden katılan ileri yaştaki bireyler ile engelli bireylerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Binlerce kişinin oluşturduğu yürüyüş kortejinin uzunluğu 3 kilometreyi buluyor.

Son molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi. 4 km daha yüründükten sonra Adapazarı Hendek'te kamp kurulacak ve bugünkü yürüyüş sona erecek.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #15. gün #düzce #adapazarı #sakarya #adalet #yürüyüş #kadıköylüler #Kadıköy Belediyesi #CHP KADIKÖY
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