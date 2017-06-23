CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da başlattığı Adalet Yürüyüşü devam ediyor. Yürüyüşe Kadıköylüler de destek veriyor

Ankara Güvenpark’tan 15 Haziran Perşembe günü yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor.

‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek verdi.

"HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 6. gününde partisinin grup toplantısını da güzergahı üzerindeki Çamlıdere’de yaptı. Yürüyüşünün gerekçelerini anlatan ve kendilerine yönelik eleştirilere yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Adalet için yürüdüğüm bu yolda tek başıma yürümeye karar vermiştim. Elimde bir pankart ve üzerinde adalet olacaktı. Güvenpark’tan İstanbul’a yürüyeceğim demiştim. Beni bu yolda yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarıma içtenlikle saygılarımı, muhabbetimi, teşekkürümü sunuyorum. Burada olmayan ama bizi savunan tüm yurttaşlarıma muhabbetlerimi gönderiyorum. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın, nerede tüten bir baca varsa, orada adaleti savunan vardır.”

KADIKÖYLÜLER NÖBET TUTTU

Adalet yürüyüşü devam ederken, CHP Kadıköy İlçe Örgütü üyeleri de 17 Haziran Cumartesi günü Maltepe Cezaevi önünde adalet nöbeti tuttu. Kadıköylüler 24 Haziran Cumartesi günü Maçka Demokrasi Parkı’nda devam eden nöbete katılacak. 25 Haziran Pazar günü ise Adalet Yürüyüşü'ne destek verecekler.