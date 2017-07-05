“ADALET İÇİN BULUŞUYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü, 9 Temmuz Pazar günü Maltepe Sahil Yolu’nda gerçekleşecek “Adalet için Buluşuyoruz” mitingiyle son bulacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran’da Ankara Güvenpark’tan başlattığı Adalet Yürüyüşü, İstanbul’a yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a uzanan 450 kilometrelik mesafeyi, 9 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Maltepe Sahil Yolu’nda gerçekleşecek ‘Adalet için Buluşuyoruz’ mitingiyle tamamlayacak. “adalet” yazılı pankartla günlerdir D-100 karayolunda yürüyen Kılıçdaroğlu’na bugüne dek milletvekilleri, çeşitli STK’lar, yazarlar ve sanatçıların yanı sıra on binlerce vatandaş da eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU KARŞILANACAK

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 9 Temmuz’da Kılıçdaroğlu’nun nasıl karşılanacağına dair bilgiler paylaştı. 1 Temmuz Cumartesi günü Küçükyalı Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda açıklama yapan CHP il başkanı Cemal Canpolat “İstanbul’un girişinde görkemli bir karşılamayla geniş katılımlı bir şekilde genel başkanımızı karşılayacağız. Ağırlıklı olarak Tuzla, Kartal, Pendik, Maltepe’ye kadar olan alanda buralarda oturan yurttaşlarımızın karşılamasını organize ediyoruz. Bizim dışımızda katılacak birçok sivil toplum örgütü var. Birçok kulüp taraftarı özellikle İstanbul’da, kendi flamalarıyla mitinge katılacaklarını bize teyit ettiler. 25 noktada miting alanına giriş yapılacak. Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece’nin de olduğu uzak ilçeler ağırlıklı olarak deniz yolu ile Maltepe’ye gelecekler. Fatih, Beşiktaş, Üsküdar’dan gelecek olanlar da ağırlıklı olarak tekneyle alana gelecekler.” dedi.

TEK SLOGAN ADALET

Mitinge İstanbul dışından katılımın da olacağının belirtildiği açıklamada yoğun bir katılım beklendiği belirtildi. Maltepe sahilinde yapılacak miting alanında ‘adalet’ temalı pankart ve dövizler dışında hiçbir pankart ve flama taşınmayacak.

KADIKÖY, BOSTANCI İSKELE’DE BULUŞUYOR

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı da Maltepe’de gerçekleşecek mitinge yoğun bir katılım sağlayacak. İlçe Başkanı Ali Narin’den aldığımız bilgiye göre CHP Kadıköy üyeleri, saat 14.00’te Bostancı İskelesi önünde buluşup, ellerindeki “adalet” yazılı pankartlarla Maltepe’deki miting alanına doğru yürüyüş yapacak.