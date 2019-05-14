“Adalet göçük altında”

Beş yıl önce Soma madenindeki iş cinayetinde hayatını kaybeden 301 madenci Kadıköy’de düzenlenen eylemlerle anıldı

Türkiye’nin en büyük işçi cinayetlerinden biri olan Soma madeni göçüğü 301 madencinin hayatına mal olmuştu. 5 yıl önce Soma’da meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçiyi anmak için 13 Mayıs Pazartesi akşamı Kadıköy’de iki ayrı eylem düzenlendi.

“SORUMLULAR YARGILANMADI”

Kadıköy’de düzenlenen anma programlarından ilki; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB çağrısıyla saat 18.30’da Beşiktaş İskelesi’nde gerçekleşti. KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinin yaptığı kısa konuşmalar sonrasında, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı, hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu. Saygılı, “Soma’da işçilerle birlikte adalet de göçük altında kalmıştır. Asıl sorumlular yargılanmamış, katliamın sorumluları göstermelik cezaların ardından serbest kalmışlardır.” dedi.

“ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ”

Kadıköy’deki ikinci eylem ise Dev-Yapı İş, 3. Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu, Sosyal Haklar Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin çağrısıyla gerçekleştirildi. Altıyol’da biraraya gelen onlarca kişi Bahariye Caddesi’nden Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüdü. “Kaza değil cinayet”, “Katiller halka hesap verecek”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” sloganlarıyla tepkilerini gösteren grup yürüyüşün sonunda basın açıklaması yaptı.

“HER ŞEY GÜZEL OLACAK” YASAKLANDI!

Soma eyleminde “Her şey çok güzel olacak” yazılı pankarta polis izin vermedi. İstanbul Valiliği’nin kararıyla “Her şey çok güzel olacak” pankartının yasaklandığını söyleyen polis, yürüyüşün devam etmesine bir süre izin vermedi. Yürüyüş, pankartın kaldırılmasıyla devam etti.

SOMA’DA NE OLDU?

13 Mayıs 2014’te Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamı yaşanmış, 301 maden işçisi yaşamını yitirmişti. Soma Kömürleri AŞ’nin holding başkanı Alp Gürkan beraat ederken, maden işletmecisi Can Gürkan da Temmuz 2018’de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak bir yıl sonra Nisan 2019’da serbest bırakıldı.

Dünyada son 50 yılda meydana gelen maden kazaları incelendiğinde Soma’nın en büyük ikinci ölümcül facia olarak kayıtlara düştüğü görülüyor. Dünya tarihindeki tüm maden kazalarında ise Soma 13. sırada yer alıyor.