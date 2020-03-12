Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin görülen davada sanık avukatının dosyayı inceleyemediği gerekçesiyle yine karar çıkmadı, duruşma 1 Nisan’a ertelendi

Şule İdil Dere, 13 Mayıs 2016’da Yoğurtçu Parkı yaya yolunda yürürken, Mümin Kılıç’ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti. 11 Mart Çarşamba günü Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13’ncü duruşmasında yine sonuç çıkmadı.

Dere ailesinin avukatı Murat Özveri, “Önceki celselerdeki yazılı ve sözlü beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Öncelikle taleplerimiz gibi mahkemenizin görevsizlik kararı vermesini, aksi takdirde sanıkların daha önceki beyanlarımda belirttiğim gibi cezalandırmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

BERAATİNİ İSTEMEDİ

Mümin Kılıç’ın avukatı “Keza kaza sonrası alınan tedbirler kaza öncesinde alınsaydı söz konusu olay yaşanmayacaktı. Bu anlamda maddi gerçeğin ortaya çıkması için olayda tüm sorumluluğu olan kişilerin tespit edilerek yargılanmalarını talep ediyoruz. Bu hususta ilk adımı attık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İşlemlerin devam ettiğini biliyoruz. Müvekkil bu olay nedeniyle çok üzüntülüdür. Kendisinin beraatını dahi talep etmiyoruz. Ancak ceza verilecekse alt sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

Sanık İbrahim Ruhi Kelleci’nin avukatı Abdulvahit Bayrakçı davaya yeni vekalet sunduğunu ve dosyayı inceleyemediğini belirterek süre istedi. Mahkeme heyeti duruşmanın 1 Nisan Cuma tarihinde görülmesine karar verdi.

DERE AİLESİNDEN KARARA TEPKİ

Dere ailesi ise duruşmanın ertelenmesine tepki göstererek “Savunmalar tamamlanmışken değişen sanık avukatı yeterli süre verilmesine rağmen dosyayı inceleyememe gerekçesiyle süre istedi. Adalet böyle mi gelir?” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin görülen davada mahkemeye ulaşan 7. bilirkişi raporunda da Şule İdil Dere’nin kusursuz, sanıklar kamyon şoförü Mümin Kılıç ile Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci’nin asli derecede, İSTAÇ İş Güvenliği Uzmanı sanık Zafer Karasaçlı’nın ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti.

İddianamede, Şule İdil Dere’nin hayatını kaybettiği bölgedeki ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ A.Ş. şirketine verildiği kaydedildi. “Taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanıklar şöyle: İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı İbrahim Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım, kamyon şoförü Mümin Kılıç.