Adalar’da ulaşım sorunları konuşuldu

Adalar’daki ulaşım sorunlarına çözümler getirmek amacıyla düzenlenen çalıştay sona erdi. Çalıştayda ortaklaşılan çözüm önerileri rapor olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayı sona erdi. Çalıştaya İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül başta olmak üzere çok sayıda yönetici, akademisyen ve STK temsilcisi katılırken oturumların moderatörleri belirlenen sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, çalıştaydaki sorunları ve öneri dinleme fırsatı bulurken, “Gerek ulaşım gerek çevre konusunda gerek yük konusunda çok sorun var. Burada bir yol haritası belirlendi ve bu yol haritasına göre de her sorunun ayrı ayrı çözümü oluşturulacak” dedi.

“Alternatif sistemler kurulmalı”

Ada İçi Ulaşım oturumunda yer alan akademisyen Prof.Dr. Haluk Gerçek, esas sorunun dışarıdan gelen insanlar olduğunu belirtti ve “Adanın kültürü ve mirasıyla ilgili yönlendirme eksikliği var. Ayrıca, faytonlar Ada içi ulaşımda yeterli değil, faytonlara talebin fazla olması atlara daha çok yük bindiriyor. Alternatif toplu ulaşım sistemleri kurulmalı. Ada sakinleri, faytonların kaldırılmasını istemiyor. Ancak yönetilebilir ölçüde sayılarının azaltılması gerekiyor. Bisikletler konusunda da denetimsizlik söz konusu. Bisikletin girmesinin yasak olduğu yerlerde bisiklet kiralamaları yapılıyor” dedi.

“Yaya Ulaşımı, Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı” oturumunun moderatörlüğünü yapan Doç.Dr. Eda Beyazıt ise yazılı olan kurallara uyulmadığını, bisikletlerin merkezi alanlara girmemesi, alternatif güzergahların belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Atlı faytonların denetlenmesi ortak fikir

“Hayvan Hakları ve Çevre” oturumunda konuşan Prof.Dr. Murat Arslan da “Atlı faytonların denetlenmesi konusunda faytoncular, STK temsilcileri ve Ada sakinleri hemfikir. Bazı STK temsilcileri ise faytonculuğun bir eziyet olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savundu. Ayrıca faytonculuk ve elektrikli sistemler entegre bir biçimde çalışması da Ada sakinleri tarafından önerildi” diye konuştu.

Kısa süreli gerginlik

İBB Şehir İçi Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş ise “Gece seferlerinin düzenlenmesi ve ana karaya ekspres sefer düzenlenilmesi istendi. Bu konuda çalışmalarımız olacak” dedi.

Hayvan hakları savunucusu bir kadının "Her şey çok güzel olacak" demesi üzerine faytoncular "Hayvanseverler siyaset yapıyor" diyerek çalıştayın başlangıcında salonu terk etti. Gerginliğin yatıştırılmasının ardından çalıştaya devam edildi.

“İmamoğlu, gereğini yapmalı”

Adalar Ulaşım Çalıştayı’na asıl olarak atlı fayton tartışması damga vurdu. Çalıştayda atlı faytonların dönüştürülmesi, koşulların düzeltilmesi, alternatif yollar belirlenmesi üzerinde durulurken hayvan hakları savunucuları bir açıklama yayımlayarak çalıştayı hükümsüz bulduklarını, hiçbir koşul gözetilmeden atlı faytonların kaldırılması gerektiğini belirttiler.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seçim öncesi vadettiği atlı faytonların kaldırılması talebini hatırlatan açıklamada, çalıştayakonu ile ilgili örgütlerin tümü davet edilmediği, hayvan hakları savunucuların taleplerinin göz ardı edildiği belirtildi.

Adalar Savunması ve Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu başta olmak üzere 25 topluluk tarafından yapılan açıklama hiçbir koşul gözetmeden atlı faytonların kaldırılması talebiyle sonlandırıldı.