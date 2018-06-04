Adalar yolcusuna fayton uyarısı

Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu üyeleri ve hayvan hakları savunucuları Kadıköy’de eylem düzenleyerek fayton kullanımının kaldırılmasını talep etti

Son günlerde özellikle Büyükada’da faytona koşulan atların ölmesi kamuoyunda çok fazla tepki görmeye başladı. Başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere duyarlı tüm kesimler fayton kullanımının son bulmasını istiyor. 2 Haziran Cumartesi günü de Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu üyeleri, Kadıköy-Adalar İskelesi önünde basın açıklaması yaparak, Adalara yolculuk eden vatandaşları bu konuda bilgilendirdi.

Platform adına açıklama yapan Elif Ertürk, faytonculuğun kaldırılması konusunda yaptıkların tüm başvuru ve görüşmenin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, Adalarda her yıl 400'den fazla atın fayton kazalarında yaşamını yitirdiğini belirtti. Atların doğal olmayan yollarla ölüme terkedildiğini söyleyen Ertürk şöyle devam etti: Kış gelince bakımı külfet görüldüğünden birçoğu adada doğaya salınıyor. Bakımsızlıktan ve hastalıktan ölenlerin sayısını bilmiyoruz. Şimdi soruyoruz; 1 yılda 400 atın yaşamını kaybettiği bir o kadarının da bakımsızlık ve tedavi göremediği için yaşamını yitirdiği zulüm, sömürü ve ölüm çarkına kültür denilebilir mi?

“25 YILLIK ÖMÜRLERİ 2 YILDA BİTİYOR”

Bir at, ortalama 25 sene yaşayabiliyorken, faytona koşulan atlar, ağır bir sömürü sistemine dahil edildiklerinden sadece 2 yıl yaşayabiliyorlar. Sonu hep aynı olan ağrılı ve acılı bir ölüme mahkûm ediliyorlar. Doğal olmayan bir şekilde yaşamını yitiren, atların yerine köle pazarına getirilir gibi hemen başka atlar getiriliyor. Hayvanlı sirklerde, yunus parklarında, hayvanat bahçelerinde, kürk çiftlikleri ,deney laboratuvarlarında, mezbahalarda hayvanları insanların hizmetine sunulmuş acı çekmeyen nesneler olarak gören tüm zihniyetlerin karşısındayız.

Eğlence, taşıma, eğitim, hayvan sevgisi ve engelli terapi maskesi altında, hayvan istismarı üzerinden sürdürülen tüm ticari faaliyetlerin ve sömürü biçimlerinin artık tarihe karışması gerektiğini söylüyoruz.”

Ertürk, taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

-Türkiye'nin faytonculuk yapılan her yerinde atlı faytonların tamamen kaldırılmamasını istiyoruz.

-Nostalji ve turizmin bir unsuru olarak pazarlanan, zulüm ve sömürü sistemi ile ayakta duran faytonculuk derhal yasaklanmalı ve sömürülen tüm atların yaşam hakları güvence altına alınarak ömürlerinin sonuna kadar yaşamsal ihtiyaçlarının giderileceği, her türlü tehlikeden ve tehditten uzak bir şekilde özgürce yaşayacakları bir tesiste yaşamaları sağlanmalıdır.

Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi’nin kamuoyuyla paylaştığı bilgiler şu şekilde:

•Atların ortalama ömrü 20 yıl. Faytonda çalıştırılan atlar ise çalıştırılmaya başladıktan sonra en fazla iki yıl yaşıyor.

•Adalar’ın çok dik yokuşları var. Asfalt yolda ve dik yokuşlarda koşmak atların doğasına aykırı. Özetle Adalar’da faytonda çalıştırılmak atların doğasına aykırı.

•Asfaltlar parçalandığında, atların ayağı takılıyor ve yaralanıyorlar. Yaralandıklarında da artık koşamayacakları için ölüme terkediliyorlar.

•Atlarda ‘çatlama’ diye bir durum var. Eğer yemek yiyip, su içip üzerine koşarlarsa çatlama yaşayabilirler. Bu nedenle aç ve susuz koşturuluyorlar.

•Adalar’da atlara yönelik bir tedavi merkezi bulunmuyor. Faytonlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ve fiyat tarifeleri belirleniyor ama sağlıklarına dair bir çalışma yok.