Açık Akademi Seminerleri Başlıyor

Geçtiğimiz dönem ilki gerçekleştirilen Açık Akademi Kent Seminerleri'nin ikincisi, İstanbul Yeniden başlığıyla 17 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Akademi'de düzenlenecek. Kadıköy Belediyesi Akademi'nin Açık Akademi Güz 2017 döneminin seminer programının başlığı bu yıl “İstanbul Yeniden” olarak belirlendi.

İstanbul'a ait tartışmaların akademik alanın dışına taşarak belediyenin de dahil olduğu bir düzlemde tartışıyor olması bu programının özgün tarafını oluşturuyor. Bu güne kadar akademik alan içerisinde konuşulan sorunlar, yerel yönetim tarafından da önemsenmesi anlamına da gelen bu program ile bir bakıma İstanbul’un geleceğine dair projeksiyon tutulacak.

KİMLER KATILABİLİR?

Açık Akademi’ye kent üzerine düşünmek, tartışmak ve üretmek isteyen, yerel yönetimler konusunda akademik veya akademi-dışı, teorik veya pratik çalışmalar yürüten / yürütmek isteyen herkes katılabilir.

PROGRAM TAKVİMİ

Açık Akademi’nin Güz 2017 Programı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 2’şer saatlik seminerler şeklinde planlandı. Seminerler 19.00-21.00 saatleri arasında ve Kadıköy Belediyesi Akademi’nin seminer salonlarında yapılacak (Yalnızca Gül Köksal'ın "Tarihi Dokunun sürekliliği Bağlamında Yeldeğirmeni Örneği" semineri Yeldeğirmeni'nde bulunan TAK'ta yapılacak). Her gün 2 farklı seminer aynı anda ve farklı salonlarda yapılacağı için, katılımcılar her gün seminerlerden birini takip edebilecek. Programda 6 adet farklı seminer başlığı olacak ve her bir seminer 6 hafta sürecek.

Programda katılmak istediğiniz seminerlere kaydınızı çok yakında burada yayınlayacağımız linkten online olarak yapabileceksiniz. Dilerseniz kaydınızı Akademi’yi ziyaret ederek ya da (216) 411 48 33 numaralı telefonu arayarak da yapabilirsiniz.

Programa katılım ücretsiz. 6 haftalık programın en az 5 haftasına katılım gösterenlere program bitiminde katılım belgesi verilecek. Dileyenler kayıt yapmaksızın oturumlara katılabilecek, ancak bu durumda katılım belgesi alamayacaklar.

TOPLUMSAL CİNSİYET, EŞİT YURTTAŞLIK…

TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) ile Kadıköy Belediyesi arasındaki işbirliği çerçevesinde yapılacak olan seminer programı 17 Ekim – 23 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Açık Akademi’nin 6 haftalık güncel programında; göçmenlik-mültecilik ve toplumsal cinsiyet bağlamında eşit yurttaşlık olgusu, kentlerdeki kamusal alan politikası, tarihi kent merkezlerindeki kentsel yenileme çalışmaları ve soylulaşma olgusu, kentsel-toplumsal hareketler ve siyasal katılım bağlamında yurttaş temelli siyaset, son günlerde etkisi daha da belirginleşen aşırı iklim olaylarına kentlerin uyumu ve son olarak beyazperdedeki İstanbul temsilleri üzerinden kent ve İstanbul tartışılacak. Bu kapsamda 6 hafta boyunca aşağıdaki seminerler, alanında yetkin isimlerin yönlendirmesiyle yapılacak.

Efe Baysal “Aşırı İklim Olayları ve Kentlerin Uyumu”, Ayça Çiftçi “Sinemanın İstanbul’u”, Yüksel Taşkın ve Baran Uncu “Yurttaş Temelli Siyaset: Siyasal Katılım Modellerinden Toplumsal Hareketlere”, Kumru Çılgın, Erhan Kurtarır, Soner Çalış ve Ece Öztan, “Çeşitlenen Kentlerde Eşit Yurttaşlık ve Birlikte Yaşam: Göç, Toplumsal Cinsiyet, Beden ve Kamusallık” konu başlıklarını katılımcılarla tartışacak.

Ebru Firidin Özgür ve İdil Akyol Koçhan “Demokratik Kent için Kamusal Tartışmalar: Bu meydanlar, bu sokaklar bu parklar hepimizin (mi?)”, Gül Köksal ise “Tarihi Dokunun Sürekliliği Bağlamında Yeldeğirmeni Örneği* / TAK” başlıklı seminerleri gerçekleştirecek.