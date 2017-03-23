Açık Akademi Kent Seminerleri başladı

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin yerel yönetimler ve kentsel problemleri farklı disiplinler altında tartıştığı Açık Akademi, “İstanbul Nereye” üst başlığıyla başladı

Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin yerel yönetimler ve kentsel problemleri farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu bir seminer programı olan Açık Akademi, “İstanbul Nereye” üst başlığıyla 15 Mart Çarşamba günü itibariyle başladı. 8 hafta sürecek olan programda kentsel dönüşüm, kamu arazilerinin geleceği, İstanbul’un mega projeleri, yerel yönetimlerde katılımcılık, kentsel sürdürülebilirlik, kent hayvanları, yeni iletişim teknolojileri ve kent hareketleri, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve toplumsal cinsiyet politikaları gibi farklı başlıklar tartışılacak.

“AKADEMİ KADIKÖY’E KADIKÖY TÜRKİYE’YE…”

Açık akademinin ilk dersine konuk olan Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Açık Akademi aracılığıyla üniversite, bürokrasi ve siyasetin bir araya geldiğini ve Kadıköy Belediyesi Akademi’yi bu dinamiklerle birlikte ortak proje yapılacak bir alan olarak düşündüklerini söyledi. Nuhoğlu bu dinamikleri bir araya getirme çabasının sebebini ise Türkiye’de siyasetin tıkanmışlığına çözüm bulmak olduğunu belirtti: “Kadıköy Akademi kendi çizgisine oturuyor. Bizim hedefimiz burayı, üniversite bürokrasi ve siyasetin bir arada ortak proje yapacağı bir alan haline getirmek. Niye bir araya getirmek istiyoruz bu insanları, niye ortak proje yapmalarını istiyoruz diye soracak olursanız, Türkiye’de siyasetin tıkanmışlığı söz konusu. Durup dururken niye bir referandum süreciyle karşı karşıya kaldık. Parlamenter sistem içerisinde eksikliklerimizi giderebilir, sorunlarımızı çözebilir daha ileriye doğru yürüyebilirdik. Bu toplumda örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsaydı, örgütlenmenin değişimi yaratılabilseydi, sendikalar dernekler ve meslek örgütleri dâhil tüm bu yapılanmalar kendilerini yenileyecek ve sorunlar ortadan kalkacaktı. Bu süreç bir şekilde aşılacak. Belki 16 Nisan’dan sonra ama aşılacak. Bu projenin burada yapılmasından dolayı hocalarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Katılan öğrencilere de teşekkür ediyorum. Bu proje Kadıköy Akademi’nin gelişimine katkı sağlayacak. Kadıköy Akademi’nin gelişimi Kadıköy’e, Kadıköy’ün gelişimi tüm Türkiye’ye katkı sağlar diye düşünüyoruz.”

GEÇ DEĞİL

Kent üzerine düşünmek, tartışmak ve üretmek isteyen, yerel yönetimler konusunda akademik veya akademi dışı, teorik veya pratik çalışmalar yürütmek isteyen herkesin katılabileceği Açık Akademi’nin ilk dersleri bitmiş olsa da program 7 hafta daha devam edecek. Açık Akademi Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 2 saatlik seminerler şeklinde planlanan programda, hafta içi seminerleri 18:30-20:30 saatleri arasında, hafta sonu seminerleri 10:30 -12:15 ve 12:30 -14:30 saatleri arasında yapılıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri aynı anda 2 ayrı seminer oluyor ve katılımcılar birini tercih etmek durumunda kalıyorlar. Programda 6 adet farklı seminer başlığı bulunurken, her bir seminer 8 hafta sürecek.

SEMİNER TAKVİMİ