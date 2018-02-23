Haftalık Bağımsız Gazete 24 Şubat 2018
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Acıbadem’de lahit çıktı

Kadıköy Acıbadem mahallesinde yer alan bir okulun inşaat arazisinde tarihi su kanalları kalıntıları ve lahit bulundu

Acıbadem’de lahit çıktı
Erhan DEMİRTAŞ

Geçtiğimiz aylarda yıkılan Acıbadem’deki General Ali Rıza Ersin Teknik ve Mesleki Lisesi’nin inşaat alanında kazı yapılırken tarihi bulgular çıktı. Lisenin arazisinde hafriyat çalışmaları sürerken, alanda su kanallarına ait olduğu tahmin edilen parçalar ve tarihi bir mezar olan lahit ortaya çıktı.

Lisenin yanında bulunan 60. Yıl Anadolu İlkokulu’nun çalışanları durumu fark edince polise ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne   haber verdi. Kazı alanına gelen İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları inşaat çalışmalarını durdurarak incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin nöbet tuttuğu alanda inşaat çalışmaları tamamen durduruldu. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun raporuna göre lahit mezarın ve diğer tarihi bulguların taşınması bekleniyor. Kurulun vereceği karara göre söz konusu inşaat alanında arkeolojik kazı da yapılabilir. Tarihi parçaların hangi döneme ait olduğu yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak.

Etiketler; #acıbadem #kadikoy #lahit #tarihieser #tarih #arkeoloji
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