Acıbadem Yüzme Havuzu Ve Spor Merkezi Açıldı

Kadıköy Belediyesi, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nin açılışını 14 Ekim Cumartesi günü yaptı. Tesiste çocuk ve engellilere verilecek yüzme eğitimlerinin yanında, abonelik sistemiyle tüm Kadıköylülere de hizmet verilecek.

Kadıköylülerin spor tesisi ihtiyacına çözüm üretmek için harekete geçen Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz yıl Acıbadem Mahallesinde yapımına başladığı yüzme havuzu ve spor merkezinin açılışını yaptı. Kadıköy Belediyesi’nin ilk yüzme havuzu ve spor merkezi olan tesis açılışına çok sayıda Kadıköylü katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Erol, Sezgin Tanrıkulu, Onursal Adıgüzel, CHP PM Üyeleri Kadir Gökmen Öğüt, Berhan Şimşek, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Eski Belediye Başkanı Selamı Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşen açılış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı ile başladı

Kılıçdaroğlu gönderdiği mesajda “Sizi ve bu güzel projenin hayata geçirilmesinde katkıda bulunanları içtenlikle kutluyorum.”dedi.

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, her yaşatan Kadıköylü için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek “Her yaştan insanımız için projeler hayata geçirdik. Yaşam devam ettiği müddetçe yürüme, güzellikler oluşturmaya ve güzellikleri her birlikte paylaşmaya, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yüzme şubesi senkronize yüzme takımı sporcuları su balesi gösterisi yaptı. Su balesi gösterisinin ardından Heybeliada Su Sporları Kulübü , Anabilim Spor Kulübü, Kınalıada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme A Takımı’nın yüzücüleri yüzme yarışları yaptı.

ACIBADEM YÜZME HAVUZU VE SPOR MERKEZİ

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesinde yer alıyor. Engelli erişimine uygun ve son teknolojiler kullanılarak inşa edilen merkez 2 bin 285 metrekare inşaat alanından oluşuyor. Toplam dört kattan oluşan tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kafeterya, soyunma odaları ve idari ofisler bulunuyor. Tesisin yarı olimpik yüzme havuzunun uzunluğu 25 metre, genişliği ise 12,5 metre. 5 kulvarlı olan havuzun derinliği 1.70 santimetreden, 2.10 santimetreye ulaşıyor. Havuzun çatısı açılır kapanır olarak tasarlandı.

Eğiticiler Eşliğinde Pilates, Yoga, Zumba

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde havuz dışında iki ayrı spor alanı tasarlandı. Tesisin birinci ve ikinci katında 197 metrekare ve 86 metrekare olmak üzere toplam 283 metrekareden oluşan 2 adet spor salonu var. Bu alanlarda uzman eğiticiler eşliğinde pilates, yoga, zumba, thai boks dersleri verilecek. Ayrıca çocuklar için jimnastik eğitimi de verilecek.

Çocuklara Yüzme Eğitimi

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nden her yaştan Kadıköylünün faydalanması hedefleniyor. Havuzda çocuklara ve yüzme bilmeyen kullanıcılara eğitimler verilecek. Aynı zamanda yüzme bilen yetişkinler de havuzu kullanabilecek. Engelli vatandaşların ücretsiz yararlanacağı tesiste öğrenci ve emeklilere yüzde 25, çekirdek ailelere ise yüzde 10 indirim uygulanacak. Merkezde Kadıköy Belediyesi Kış Spor okulları kapsamında çocuklar için jimnastik ve yüzme branşlarında ücretsiz eğitim verilecek.

Adres : Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi, Acıbadem

Telefon:0216 339 80 46/ 340 59 65