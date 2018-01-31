81300 Moda bu gece yarısına kadar açık!

Ünlü sanatçı Barış Manço aramızdan ayrılışının 19. yılında her yıl olduğu gibi 81300 Moda'daki adresinde anılıyor. Müze haline getirilen Barış Manço Evi bu gece yarısına kadar açık olacak

Barış Manço’nun Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda’daki evi, her yıl olduğu gibi 31 Ocak günü (bugün) 24:00’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.

1999 yılında aramızdan ayrılan Barış Manço ölümünün 19. yılında sevenleri, dostları ve ailesiyle Kadıköy’de anılacak. Barış Manço'nun ölüm yıldönümü olan 1 Şubat Perşembe akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenecek.

Gecede ailesi sahnede sevenleri ile buluşacak ve Full Aksesuar Grubu sahne alacak. Full Aksesuar Grubu, sanatçının eserlerini orijinal plak ve albüm kayıtlarına sadık kalarak seslendirecek.

1 Şubat Perşembe akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Ailesi ile sevenlerinin bir araya gelip Barış Manço şarkılarının söyleneceği etkinlik herkese açık.