Haftalık Bağımsız Gazete 26 Haziran 2019
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7 başlıkta Kadıköy konuşuldu

Kadıköy Belediyesi , beş yıllık Stratejik Plan çalışmaları kapsamında STK'larla bir araya gelerek 7 başlıkta kentin geleceğini konuştu

7 başlıkta Kadıköy konuşuldu
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi, nüfusu 50 binin üzerindeki tüm belediyelerin her beş yılda bir yapmak zorunda oldukları ve belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan Stratejik Plan hazırlıkları için kolları sıvadı.

Kadıköylülere çeşitli mecralardan çağrı yapan belediye  2020-2024 stratejik plan hazırlıkları kapsamında odak grup toplantısı yaptı.  25 Haziran’da Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılan toplantılara sosyal politika alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, Kadıköy Belediye Meclisi’nin Çocuk Hakları Komisyonu, Engelsiz Kadıköy Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları’nda yer alan meclis üyeleri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. 

40 Sivil Toplum Kurumunun katıldığı toplantılarda Çocuk Çalışma Masası, Gençlik Çalışmaları Masası, Kadın ve LGBTİ Çalışmaları Masası, Yaşlılık Çalışmaları Masası, Engellilik Çalışmaları Masası, Göç Çalışmaları Masası, Meslek Örgütleri Masası oluşturuldu.  7 ayrı alanda yapılan odak grup toplantılarında, Sivil Toplum Kuruluşları kendi çalışma alanlarına göre bulundukları masalarda görüş öneri ve taleplerini iletti.

 Kadıköy Belediyesi’nin sosyal politika uygulamalarının değerlendirildiği toplantılarda 5 yıllık süreçte neler yapılabileceği konuşuldu.

Odak grup görüşmelerine katılamayan, sosyal politika alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Anlat Kadıköy Platformu aracılığıyla görüş öneri ve taleplerini paylaşabilirler .

https://anlat.kadikoy.bel.tr/ 

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi
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