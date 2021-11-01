“6284 Naci İnci için değil Şebnemler için uygulansın”

Kadıköy'de bir araya gelen kadın örgütleri, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin öğrencilere karşı aldırdığı koruma kararının kadınlar için uygulanması gerektiğini vurguladılar

Kadıköy'de açıklama yapan kadınlar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin kendisini protesto eden öğrencilere karşı aldırdığı 6284 sayılı koruma kanununun, kadınlar için uygulanması gerektiğini vurgulamak için Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda buluştular.

“NACİ İNCİ BİR ŞAKAYI TEKRARLIYOR”

11 kadın örgütünün çağrıcı olduğu eylemde, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Koruma, aklama katilleri yargıla”, “Kayyuma değil kadınlara koruma” sloganları atılırken ilk konuşma Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri adına yapıldı. Açıklamada, “Bu kötülük hızlı örgütleniyor. Biz de bu mekanizmaya karşı çıkmak istiyoruz. İşimiz zor, farkındasınız. Burada olanlardan çok daha fazla polis var etrafımızda. Bizi korumak için burada değiller ne yazık ki. Naci İnci de Boğaziçi Üniversitesi’nde bir şakayı tekrarlayarak, aslında aile içi şiddeti engellemek için uygulanacak maddeyi öğrencilere karşı uygulattırdı. Acaba öğrencileri ne zannediyor? Boğaziçi’ni ne zannediyor?” denildi.

Kadın örgütleri adına basın açıklamasını okuyan Hüma Nur Çalışkan ise şunları söyledi: “Naci İnci 13 öğrenciye karşı tedbir kararı aldırdı. 13 öğrenci her gün hakkını arıyormuş, protesto ediyormuş diye. Bu kararı alan mahkemeyi 6284’ün şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınları, çocukları korumayı amaçladığını söylemek isteriz. Her ay onlarca kadın korunmadığı için öldürülürken, kadınlar 6284’ten yararlanamıyorken uzaklaştırma kararları şiddet faili erkeklere verilemiyorken şimdi de Naci İnci ve onun gibi erkeklerin yasayı esneterek kararlar çıkarılması koca bir çelişkidir. 6284 kadınlar için hayatidir. Kadınlar için etkin uygulanmalıdır. Yargıya soruyoruz: evli olduğu erkek hakkında 23 kez şikayetçi olan Ayşe Tuba Arslan hakkında koruma kararını neden çıkarmadınız? Kolluğa soruyoruz: Sevtap Şahin, Özcan Şahin hakkında 60 kere şikayette bulundu, uzaklaştırma kararı aldırdı. Öldürüldüğü gün Sevtap’ın annesi, polise ihbarda bulunduğu halde polis 20 dakika sonra geldi, içeride karı-koca var diye girmedi. Soruyoruz: Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için duvarları yıkanlar Sevtap için neden içeri girmedi? Katilleri koruyanlara soruyoruz: Delillere rağmen Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun’u neden serbest bıraktınız?”

“CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALKSIN İSTİYORUZ”

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine de değinen Çalışkan, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilenlere söylemek isteriz, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin uygulansaydı Fatma Altınmakas, Pınar Gültekin, Azra Gülendam, Esra Hankulu, İpek Er ve daha birçok kadın bugün yaşıyor olabilirdi. Katledilen tüm kadınların öfkesiyle bugün sokaktayız” diye konuştu.

Açıklama şu sözlerle sonlandırıldı: “Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortadan kalksın istiyoruz. Biliyoruz ki, istediğimiz dünyayı kurmanın yolu yan yana gelmemizden geçiyor. Haklarımıza, hayatlarımıza karşı yapılanlara örgütlü gücümüzle direnmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz. 6284 Naciler için değil Şebnemler için uygulansın demeye devam edeceğiz.”