5 kuruşa vapur yolculuğu başladı

İBB Şehir Hatları AŞ’nin “5 kuruşa vapur seferleri” başladı. Yolcular 5 kuruş ödeyerek her gün 10.00-16.00 saatleri arasında seyahat edebilecekler

İBB Şehir Hatları AŞ’nin “5 kuruşa vapur seferleri” 28 Haziran Pazar sabahı başladı. Her gün 22 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, yolcular 5 kuruş ödeyerek seyahat edebilecekler. Karar, Adalar ve arabalı vapur hatlarında geçerli değil.

Deniz yolunun toplu taşımadaki payını artırmak istediklerine dikkat çeken Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, bu kararın, çözüme yönelik bir adım olduğunun altını çizdi. Denizin payındaki artışın, karadaki trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini de azaltacağını söyledi. Dedetaş,“Korona virüsü tehdidi henüz bitmedi. Bu uygulama, korona virüsünün bulaşıcılık riskini düşürmesi, esnek çalışma saatlerini desteklenmesi nedeniyle halk sağlığını korumak adına da atılmış bir adımdır.” şeklinde konuştu.

DENİZ ULAŞIMIN PAYI YÜZDE 3

İstanbul bir deniz kenti olsa da ulaşım konusunda denizden en yüksek oranda faydalanıldığını söylemek güç. Öyle ki deniz ulaşımının İstanbul’daki toplam ulaşımındaki yeri yüzde 3. Şehir Hatlarının verdiği bilgiye göre bu oran yüzde 10 seviyesine çıkarılmak isteniyor. Salgın sürecinde yolcu sayısının en fazla düştüğü toplum taşıma ağı yine Şehir Hatlarında oldu. Sosyal mesafenin en rahat uygulanabileceği deniz ulaşımında salgının başlangıcında yüzde 92 oranında yolcu kaybı yaşandı. Bu sonuç aynı zamanda İstanbulluların deniz ulaşımından uzaklaştığını ve toplu taşıma stratejilerinin özellikle geçmiş dönemde karaya doğru yönlendirildiğinin en bariz işaretlerinden biri.

YOLCU SAYISI 2 MİLYON ARTTI

2018 yılında deniz ulaşımında vapur, kiralık motor ve arabalı vapur olmak üzere toplam 54 araç hizmet verdi. Aynı yıl günlük ortalama 110 bin 458 yolcu deniz ulaşımını kullanırken toplamda 220 bin 873 sefer gerçekleşti. Bir yıl içinde ise 40 milyon 317 bin 146 yolcu taşındı.

2019 yılında bu oranlar hem sefer hem de yolcu sayısı anlamında artış gösterdi. 2019 yılında günde ortalama 116 bin 41 yolcu taşınırken, 224 bin 492 sefer düzenlendi. Aynı yıl toplam 42 milyon 354 bin 821 yolcu deniz ulaşımından faydalandı.

Salgın nedeniyle 2020 yılının ilk 6 ayında yolcu ve sefer sayıları düştü. Şu ana kadar 485 adet seferin gerçekleştiği deniz ulaşımında çalışan gemi sayısı 54’ten 45’e düşürüldü. Günlük ortalama yolcu sayısı da 61 binde kaldı.

31 Ağustos’a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

Beşiktaş-Kadıköy

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Eminönü-Kadıköy

Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz)

Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü

Karaköy-Kadıköy

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı)

Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu

İstinye-Küçüksu

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye

Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş

Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü

Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü

Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye-Sarıyer- Rumeli Kavağı

Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı

Bostancı-Karaköy-Kabataş