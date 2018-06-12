“48 yıl önce ‘Artık yeter’ diyenler, şimdi ‘Tamam’ diyecek”

DİSK’e bağlı işçiler, 15-16 Haziran işçi direnişinin 48. yıl dönümünde “Emeğimize sahip çıkacağız” dedi

DİSK, 15-16 Haziran işçi direnişinin 48’inci yıl dönümünde Yoğurtçu Parkı'nda anma etkinliği ve basın açıklaması düzenledi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika temsilcileri ve üyelerinin katıldığı anma etkinliğinde “15-16 Haziran’ın ışığında ülkemize ve emeğimize sahip çıkıyoruz” yazılı pankart açıldı.

“TÜRKİYE İŞÇİ HAKLARININ KÖTÜ OLDUĞU 10 ÜLKE ARASINDA”

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Arzu Çerkezoğlu, 15-16 Haziran’da sokağa çıkan tüm işçilerin sendi hakkını savunduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “İki gün boyunca İstanbul ve İzmit’te on binlerce işçinin katıldığı genel direniş ve yürüyüşler yapıldı. Üçü işçi olmak üzere beş kişinin yaşamını yitirdiği direniş üzerine sıkıyönetim ilan edildi ve aralarında DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in de olduğu çok sayıda sendikacı tutuklandı. Binlerce işçi ve temsilci işten atıldı ve kara listeler oluşturuldu. DİSK’i ve üye sendikalarını yok etmek isteyen ve tek sendika dayatan yasa, büyük işçi direnişinin etkisiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.”

48 yıl önce işçilerin “artık yeter” dediğini söyleyen Çerkezoğlu, bugün de işçilerin artık yeter diyeceğini ifade etti. Çerkezoğlu, “Çünkü Türkiye işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında. Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye; Cezayir, Bangladeş, Kamboçya, Kolombiya, Mısır, Guatemela, Kazakistan, Filipinler ve S. Arabistan ile birlikte işçi haklarının en kötü olduğu ülkeler arasında. 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını getirdiği yer budur. Türkiye dünyanın parmakla gösterilen, 10 emek cehennemi arasına girmiştir.” dedi.

“İŞÇİLER TAMAM DİYECEK”

24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ülkenin kaderinin belirleneceğini söyleyen Çerkezoğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “DİSK, işçi sınıfını ve tüm halkı Cumhuriyetin laiklik ve demokrasi gibi temel nitelikleriyle, ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ gibi temel kurucu ilkeleriyle, hukuk devletiyle ve temel yurttaşlık haklarıyla çatışan bir düzene ‘Tamam’ demeye çağırıyor. Demokrasi işçinin ekmeğidir ve tüm haklarımızın tek bir kişinin keyfiyetine teslim edildiği bir düzene demokrasi denmez. Böylesi bir düzende işçilerin haklarını savunmak ve geliştirmek daha da zorlaşır. 15-16 Haziran 1970’te tek tip sendika dayatmasını durduran işçiler, 2018 Haziran’ında dayatılan rejimi de durduracaktır.”

FLORMAR İŞÇİLERİ ZİYARET EDİLECEK

Çerkezoğlu, sendikalı oldukları için işten çıkarılan Flormar işçilerini de ziyaret edecekleri bilgisini paylaştı. Yarın saat 14.00’te Gebze’deki kadın işçilerle buluşacaklarını söyleyen Çerkezoğlu tüm işçileri dayanışmaya çağırdı. Yarın hem Bakırköy’den hem de Kadıköy’den Gebze’ye servis araçları hareket edecek. Kadıköy’deki araçlar yarın saat 12.00’de Kadıköy Belediyesi önünden hareket edecek.