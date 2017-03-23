“300 deprem toplanma alanı yapılaşmaya açıldı”

TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu beklenen İstanbul depremi ve sonrası için ortaya çıkabilecek gerçeği, yayınladığı bir videoyla anlattı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “Bir an evvel olası deprem sonrası için alanların yeniden tanımlanarak oluşturulması gerekiyor” dedi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan bir videoda, beklenen İstanbul depremi öncesi şehirdeki deprem toplanma alanlarının nasıl yapılaşmaya açıldığı anlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin son günlerde İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunmasına karşın, TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan videoda olası bir deprem sonrası toplanma alanı olarak belirlenen 470 alan bulunduğu ancak bu arazilerden 300’üne rezidans ve gökdelenler yapıldığı ve artık eski işlevini sürdüremeyecek şekilde yapılaşmaya açıldığı belirtiliyor. Videoda Acıbadem Otasan ve Göztepe’deki Meteoroloji arazisinin de yapılaşmaya açılarak, deprem toplanma alanı olmaktan çıkarıldığı da vurgulanıyor.

“ELİMİZDE BÜYÜK PARKLAR KALDI”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ile deprem toplanma alanlarının imara açılması ile birlikte İstanbulluları yakın gelecekte nasıl bir tehlikenin beklediğini konuştuk. Toplanma alanı olarak belirlenen arazilerin son yıllarda büyük bir hızla yapılaşmaya açıldığını hatırlatan Kahraman, “Deprem toplanma alanlarının neredeyse hepsi kent merkezinde yer alan kamu mülkü olan büyük araziler. Bir afet anında organize edilmesi gereken hizmetleri sağlayabilecek olan arazilerin hepsi kamu mülkü. Fakat bu mülklerin hepsi satışa çıkarılıp imar planı değişiklikleri ile sınırsız yapılaşma hakları verilerek satıldığından, her geçen gün bu alanların sayısı daha da azaldı. Bugün ise neredeyse tamamını kaybettik ve elimizde sadece büyük park/rekreasyon alanları kaldı” dedi.

“KAMUYA AİT AÇIK ALAN KALMADI”

“İstanbul’da deprem karşısında kaçabilecek bir alan yok. Bir an evvel olası deprem sonrası için çadır kurulabilecek, insani ihtiyaçların karşılanabileceği alanların yeniden tanımlanarak oluşturulması gerekiyor” uyarısında bulunan Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nda her yıl yaklaşık bin tane plan değişikliği yapılıyor. Söylediğimiz gibi deprem toplanma alanları için tespit edilen alanlar ne yazık ki plan değişikliğinin yapıldığı bu bölgeler. Bu plan değişikliklerinin çoğu, ek yapılaşma hakkı vermek ya da yapılaşma hakkı olmayan bahsettiğiniz alanlar gibi boş alanlarda yapılaşma şartları düzenlemek şeklinde gerçekleşiyor” diye konuştu.

İstanbul’un depremden sonra çadır kentlerin kurulabileceği, insanların sığınabilecekleri ve acil insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri organize açık alanlara ihtiyaç duyulacağını söyleyen Kahraman, İstanbul’da kent merkezinde artık bir kamu mülkiyeti olan açık alanların neredeyse kalmadığını da ekledi.

“İHTİYACIMIZ OLACAK”

“Bu süreçten geriye dönüş var mı, neler yapılmalı?” sorusunu da cevaplayan Kahraman, “Sayın Kadir Topbaş yıllar önce yine konu gündeme geldiğinde yatığı bir açıklamada, “Şehir Plancıları Odası bunları biliyorsa, tespitlerini yapsın, bize göndersin” demişti. Bizler rahatlıkla bunların tespitini yaparız ama yeter ki kamu bu mülkiyetleri/deprem toplanma alanlarını elden çıkartmamayı bir alışkanlık haline getirsin. Çünkü bu alanlara şu anda ihtiyaç olmayabilir ama beklenen bir afet karşısında tüm İstanbulluların bu alanlara ihtiyacı olacak” değerlendirmesini yaptı.

Kuşdili Çayırı’nın özel mülkiyete devredilmek ve satışa konu edilecek fonksiyonlara dönüştürülmek istendiğini de hatırlatan Kahraman, “Bu alan bizlerin davaları ile korunmaya çalışılsa da niyet belli, bu alanın da diğer deprem toplanma alanları ile aynı kaderi paylaşması bekleniyor” dedi.

Kahraman, “Her insanın sağlıklı ve depreme dayanaklı konutlara ve bir yaşam çevresine ihtiyacı var. Kamu tarafından vatandaşlara bu hak sağlanmalı ve sağlıklı yaşam çevreleri oluşturulmalı. Bir olası afet karşısında toplanma alanlarını organize etmek ve korumak da kamunun bu görevlerinden biri. Vatandaşlara burada düşen görev ise, mağdur olmamak için kamunun yerine getirmesi gereken bu görevini ısrarla hatırlatmak ve aksi yönde bir uygulama karşısında ses çıkarmak olmalı” diye konuştu.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI

Kadıköy’deki deprem toplanma alanlarını biliyor musunuz? Yaşadığınız yere en yakın toplanma alanı hangisi? Çoğu kişi bu soruların cevabını bilmiyor. Kadıköy’de toplam olarak 13 afet toplanma alanı bulunuyor. Bunların 11’i kamu, 2’si ise özel arazi. 13 alanın toplam büyüklüğü 577 bin metre kare iken, çadır kapasitesi ise 8990 olarak belirlenmiş.