3. Havalimanı işçileriyle dayanışmaya izin yok!

3. Havalimanı işçileriyle dayanışmak için Kadıköy Khalkedon Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Sendikanın verdiği bilgiye göre en az 20 kişi gözaltına alındı.

3. Havalimanı işçileriyle dayanışmak için DİSK Dev Yapı- İş ve İnşaat-iŞ sendikalarının çağrısıyla Kadıköy Khalkedon Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polis müdahalesi sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis, "İnşaat işçisi yalnız değildir" çağrısıyla 19.00'da Khalkedon Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen gruba izin vermedi. Açıklamaya katılmak için gelenler müdahale sonrası ara sokaklara dağılırken polis tekrar toplanan kitleye de plastik mermiyle saldırdı. Polis bir süre meydanı kapalı tuttuktan sonra insanların geçişine izin verdi.

En az 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, gözaltına alınanlar arasında gazeteci Bülent Kılıç, İnşaat-İş temsilcisi Kadir Kurt da bulunuyor. İstanbul Kadıköy'de olduğu gibi Ankara'da açıklama yapmak isteyen gruba da polis izin vermedi.

Ne Olmuştu?

3. Havalimanı inşatında çalışan işçiler çalışma koşullarına karşı dün eylem başlatmıştı. Eylem sonrası 14 Eylül Cuma gecesi jandarma işçilerin koğuşlarını basarak 543 kişiyi gözaltına almıştı. Ayrıca şu an hala gözaltında bulunan işçilerin avukatlarıyla görüşmesi de engelleniyor.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem başlatan işçilerle, yetkili firma İGA arasındaki toplantıdan da sonuç alınamamıştı. Bazı işçiler çalışmaya başlarken özellik sendika yöneticileri ve sendikaya bağlı olan işçiler, havalimanı inşaatındaki çalışmayı durdurdu.