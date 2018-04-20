Haftalık Bağımsız Gazete 21 Nisan 2018
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23 Nisan’da Satranç Turnuvası var!

23 Nisan’da Satranç Turnuvası var!
GazeteKadıköy

23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 21-22 Nisan Cumartesi Pazar günleri Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde 2006-2011 doğumlu sporcuların yarışacağı “23 Nisan Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası " yapılacak. Turnuvada 4 farklı kategoride 140 sporcunun yarışması planlanıyor.

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