23 Nisan’da Atatürk Anıtı’nda buluşma

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İskele Meydanında resmi tören düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy’de tüm coşkusu ile kutlandı. Çocuklar için bir dizi etkinliğin düzenlendiği Kadıköy’de bu yıl da 23 Nisan sabahı resmi tören yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi töreni Kadıköy Rıhtım’daki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Törene, Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Elinde Türk Bayrağı ve Atatürk’ün resminin olduğu flamaları taşıyan çok sayıda Kadıköylü İskele Meydanı’nı doldurdu.

Tören, Moda İlkokulu öğrenci bandosunun performansıyla başladı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla devam eden resmi tören, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.