23 Nisan Kadıköy’de güzel

Kadıköy Belediyesi, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklar için dolu dolu bir program hazırladı

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan haftasında, kültür merkezlerinden parklara, sokaklardan sahnelere pek çok alanı çocuklar için etkinlik alanına çevirecek. Her yıl olduğu gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramda çocuklar Kadıköy’de özgürlüklerinin tadına varacak. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerden bir seçki:

BARINAK ZİYARETİ

23 Nisan etkinlikleri 20 Nisan Cuma 11.00’de Kadıköy Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ni ziyaretle başlayacak. Çocuklar Bakım Merkezi’ndeki hayvanlarla buluşacak. Oyunlar oynayıp, piknik yaptıktan sonra hayvan sevgisi ve #satınalmasahiplen temalı resimler yapacak.

SOKAKTA “MAKER” FESTİVALİ

Kalbini Haydarpaşa Garı’nda yapılan İstanbul Maker Faire 2017 ile Kadıköy’e açan Maker Hareketi, 2018’de bu yaratıcı semte özel bir festival hazırladı. Maker Faire’lerin vazgeçilmez parçası olan projeler sokakları renklendirirken, Kadıköy Mini Maker Faire’i farklı kılan şey fırınların, atölyelerin, ahşap ustalarının, mum sanatçılarının becerilerini paylaşacağı bir ortamın oluşturulması olacak. Maker Hareketi ziyaretçilerine, her şeyi yerinde görme fırsatı sunuyor. Ekmek nasıl yapılır öğrenmek isteyenler, ahşap nasıl zımparalanır bilmek isteyenler, gördüğü dinlediği projelere kendi fikirlerini katmak isteyenler Kadıköy Mini Maker Faire’e bekleniyor. Tasarım Atölyesi Kadıköy merkezli olacak olan festivalde Yel değirmeni Duatepe Sokak Kadıköy Mini Maker Faire ziyaretçilerine özel olarak ayrılıyor. 50 kadar proje, mahallenin ve TAK’ın içinde gerçekleşecek pek çok atölye ile birlikte 21 Nisan Cumartesi günü 10.00-18.00 arası mahalle çocuklarla şenlenecek.

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA ŞENLİK

Selamiçeşme Özgürlük Parkı bu yıl da 23 Nisan’da çocuklara onlarca seçenek sunan bir festivale ev sahipliği yapacak. 23 Nisan Pazartesi günü 13.00-17 arası parka beklenen çocuklara Çocuk Hakları Bildirgesi dağıtılacak.

23 NİSAN’DA 23 ATÖLYE

23 Nisan’daki şenlikte 23 atölye düzenlenecek. Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hazırlanan “Empati Sahnesi” ve “Gözleri Bağlı Satranç” etkinlikleri ile “İşaret Dili Atölyesi”, “Anlat Bakalım” atölyesi; Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “Bir Çocuğun Otoportresi” atölyesi; Karikatür Evi tarafından hazırlanan “Karikatür Atölyesi”, Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan “Benim Haklarım” gibi atölyelerin yanı sıra “Uçurtma Atölyesi”, “İp Sanat Atölyesi”, “Spor Atölyesi”, “Kompost Atölyesi”, “Arkeoloji Atölyesi”, “Kukla Atölyesi” gibi onlarca atölyeye katılabilecek.

ÇOCUK MECLİSİ KURULACAK

23 Nisan Şenliği kapsamında Özgürlük Parkı’nda temsili olarak Çocuk Meclisi kuruluyor. Tiyatro Gülgeç’in kuklaları Tarçın ve Emre 13.30-15.30 arası parkı ziyaret ederek tüm arkadaşlarıyla birlikte daha çok oyun oynayabilmek, daha özgür hayaller kurabilmek, çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz alacak. Ayrıca saat 16.00’da Kerem Eser Paytak Show, jonglörlük, illüzyon, tek tekerli bisiklet, komedi oyunculuğu ve gösteri sanatlarının birçok uzmanlık alanını harmanlayarak hazırladığı ‘interaktif show’ ile çocukların karşısında olacak.

SOKAK OYUNLARI UNUTULMAYACAK

23 Nisan Pazartesi günü Özgürlük Parkı bir nostaljiye de ev sahipliği yapacak; sokak oyunları alanında çocuklar anne-babalarının sokaklarda oynadığı oyunları oynayabilecek. Sek sek, yakan top, çuval yarışı, dokuz taş… hepsi o gün çocuklara keyifli vakit geçirmenin aracı olacak.

Kadıköy Belediyesi’nin ayrıntılı 23 Nisan etkinlik programına www.kadikoy.bel.tr’den ulaşabilirsiniz.