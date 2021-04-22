23 Nisan coşkusu Kadıköy'de yaşanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy caddelerinde TIR’lar ve araçlar eşliğinde kutlanacak. Kadıköy Belediyesi palyaço ve jonglörlerin yer alacağı tırlar ve ses sistemi ile donatılmış araçlarla Kadıköy’deki bütün çocuklara ulaşmaya çalışacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandeminin gölgesinde kutlanacak.

Kadıköy Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararları nedeniyle Kadıköy’ün 21 mahallesinin park ve bahçelerinde çocuklar için düzenlediği 23 Nisan etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldı.

Kısıtlamalar nedeniyle etkinliklerini iptal eden Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, mahallenin sokaklarına taşıyacak. Belediye, 23 Nisan günü çocuk şarkılarının ve marşların çalınacağı 2 TIR ve 25 aracı cadde cadde, sokak sokak dolaştırarak çocukları bayram coşkusundan mahrum bırakmayacak.

23 Nisan’a özel olarak hazırlanmış tırlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyacak şekilde palyaco ve jonglörler çocukları eğlendirecek.

KUTLAMA PROGRAMI

Kutlamalar, Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasında saat 12.30’da bando eşliğinde başlayacak. Belediye binasından 13.00’te hareket edecek araçlar, Kadıköy’ün 21 mahallesinde seslerini çocuklara duyuracak. 13.30 sularında ise Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Dr.Faruk Ayanoğlu Caddesi’nde konuşlanacak tırdan çocuklara seslenecek. Etkinlikler Youtube üzerinden yayın yapan TV Kadıköy ve Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da izlenebilecek.