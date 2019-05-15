Haftalık Bağımsız Gazete 16 Mayıs 2019
Kültür Sanat
Galip Tekin anısına: “Çizgiden Heykele”
Galip Tekin anısına: “Çizgiden Heykele”
Yaşam
Kadıköy'de iftar vakti
Kadıköy'de iftar vakti
Yazı Dizisi
Leyla Erbil: İncik Boncuk
Leyla Erbil: İncik Boncuk
Kültür Sanat
Kadınlar ofsaytı bilir mi?!
Kadınlar ofsaytı bilir mi?!

19 Mayıs kutlamaları başladı!

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına çelenk koyma töreniyle başladı. Çelenk töreninden sonra Bahariye Caddesi’ne “Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi

19 Mayıs kutlamaları başladı!
Alper Kaan YURDAKUL

Milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya başlarken, Kadıköy’de de ilk kutlama  bu sabah (15 Mayıs Çarşamba) Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İskele Meydanı’na çelenk koyma töreniyle başladı.

Törene Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercü, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, lise öğrencileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çelenk koyulduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin “Efe”leri zeybek gösterisi yaptı.

Gösterinin ardından lise öğrencilerinin oluşturduğu kortej, tramvay yolunu kapatarak Bahariye Caddesi’ne yürüdü.

Altıyol’da bando takımı da korteje katılırken, yürüyüş Süreyya Operası’nın önünde efelerin gösterisiyle son buldu.

Etiketler; #100.yıl #19 mayıs
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.