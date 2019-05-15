19 Mayıs kutlamaları başladı!

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına çelenk koyma töreniyle başladı. Çelenk töreninden sonra Bahariye Caddesi’ne “Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi

Milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya başlarken, Kadıköy’de de ilk kutlama bu sabah (15 Mayıs Çarşamba) Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İskele Meydanı’na çelenk koyma töreniyle başladı.

Törene Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercü, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, lise öğrencileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çelenk koyulduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin “Efe”leri zeybek gösterisi yaptı.

Gösterinin ardından lise öğrencilerinin oluşturduğu kortej, tramvay yolunu kapatarak Bahariye Caddesi’ne yürüdü.

Altıyol’da bando takımı da korteje katılırken, yürüyüş Süreyya Operası’nın önünde efelerin gösterisiyle son buldu.