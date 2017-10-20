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17 ay sonra kabul edildi

17 ay sonra kabul edildi
GazeteKadıköy

Şule İdil Dere iddianamesi 17 ay sonra tamamlanarak, İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliği tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 20 Aralık 2017’de görülecek.

İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin asıl işveren olduğu (İBB) ve İSTAÇ A.Ş.’nin yüklenici firma olduğu kabul edilerek, her iki kurumdan şoför dahil 7 kişinin TCK 85/1 maddesinden “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2-6 yıl arası hapsi istendi.

Şule İdil Dere’nin canının alan çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ve İSTAÇ A.Ş.’nin Kurbağalıdere-Yoğurtçu Parkı’nda birlikte yürüttüğü, çalışmada hiçbir yaya can güvenliği tedbiri alınmadığı belirtilirken, kazaya sebep olan iş yeri ortamının risk değerlendirmesinin ve gece çalışması yapıldığı halde olay mahallinin, yani çalışma alanının aydınlatmasının yeterince yapılmadığı görüşlerine yer verildi.

Dere ailesinin yaptığı açıklamada hapis cezasının para cezasına çevrilebileceği ifade edilirken, “Şüphelilerin cezasız kalmayacağı, hukuk sistemi içerisinde en ağır ve caydırıcı cezaların verileceği bir yargılama süreci umut ediyoruz. İdil için adalet arıyoruz. Önce vicdan arıyoruz” denildi. 

Etiketler; #şule idil dere #yoğurtçu parkı #kaza #ölüm #dava #iddianame
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