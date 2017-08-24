“17 Ağustos’tan ders çıkaramadık’’

Marmara depreminin yıl dönümünde Koşuyolu Parkı’nda “İstanbul Depreme Hazır mı?” paneli düzenlendi. 17 Ağustos depreminden ders çıkarılmadığını vurgulayan konuşmacılar, deprem toplanma alanlarının imara açılmasının büyük riskler yaratacağı uyarısında bulundu

Validebağ Gönüllüleri, 17 Ağustos depreminin 18. yılında Koşuyolu Parkı’nda “İstanbul Depreme Hazır mı?” paneli düzenledi. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği panele Jeofizik Mühendisleri İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan ve AKUT kurucusu ve onursal başkanı Nasuh Mahruki konuşmacı olarak katıldı.

"İSTANBUL DEPREME HAZIR DEĞİL"

20 Ağustos Pazar günü düzenlenen panelde ilk konuşmayı Erdal Şahan yaptı. 1999’da yaşanan Marmara depreminden yeterli derslerin çıkarılmadığını ve 18 yıl içinde depreme hazırlıkla ilgili ciddi çalışmalar yapılmadığını ifade eden Şahan, “Maalesef İstanbul depreme hazır değil. Çünkü 18 yıl içinde yapılan hazırlıklar hep kâğıt üstünde kaldı. 400’den fazla toplanma alanının olduğu İstanbul’da bu sayı şimdi 100’ün altına indi. Şu an deprem toplanma alanı olarak belirlenen arazilerin bir kısmı da özel mülk. Deprem toplanma alanı olarak kullanılması gereken askeri alanlar da imara açılıyor” diye konuştu.

İstanbul’daki deprem hazırlıklarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’yla(AFAD) görüşme sağladıklarını aktaran Şahan, yetkililerden ciddi anlamda bilgi alamadıklarını da vurguladı. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, İstanbul’daki deprem toplanma alanlarından sadece 2 milyon vatandaşın faydalanabileceğini söyleyen Şahan, “İstanbul’un nüfusu şu an yaklaşık 15 milyon. Ancak öğrenciler ve turistlerle beraber bu sayı 20 milyonu buluyor. Aynı zamanda şehrin nüfusu giderek artıyor. “Olası bir depremde bu alanlar nasıl kullanılacak? Daha fazla insan bu alanlara sığabilecek mi? Alt yapı çalışmaları yeterli mi? Çevre illerden gelecek yardımlar İstanbul’a ulaştırılabilecek mi?” bu soruları yetkililere ilettik ancak sağlıklı cevaplar alamadık. Çünkü altı doldurulamayan bir hazırlık söz konusu” dedi.

“ALANLARIN SAYISI ARTTIRILMALI”

Deprem toplanma alanlarının sayısının arttırılması ve bu alanlarda gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini söyleyen Şahan, “ Kentsel dönüşümle ilgili sorunlar devam ediyor. Yapı denetim eksikliği de söz konusu. 18 yıldır deprem riski taşıyan binalar tam anlamıyla yenilenmedi. Yeni yapılar yapılıyor ancak bu binalar depreme ne kadar dayanıklı bilmiyoruz. 1999 depreminden sonra 19 il için dönüşüm başlatıldı ancak bu illerin içinde Erzincan gibi deprem sorunuyla baş başa olan iller yer almıyor” şeklinde konuştu.

‘’60 MİLYAR TL NEREDE?’’

Nasuh Mahruki de depreme hazırlık çalışmalarının yeterli olmadığını ifade ederek şöyle konuştu: “ Yetkililerin bu sorunu çözmek gibi bir niyetleri yok. Eğer böyle bir niyetleri olsaydı. 1999 depremi çok iyi bir örnekti bundan ders çıkarırlardı. Deprem toplanma alanlarımız her geçen gün imara açılıyor. Bundan daha büyük sorunumuz olabilir mi? Sadece bu alanlar değil kamuya ait alanlar da yapılaşmaya açılıyor. Şu ana kadar 60 milyar TL deprem vergisi toplandı. Bu paralar nereye harcandı? Kimse bilmiyor. Hesap sorabiliyor muyuz? Tabii ki soramıyoruz.”

Soma’da 301 madencinin öldüğü maden faciasını hatırlatan Mahruki, “ Soma’da madenciler hayatını kaybettiğinde bunun kader ve takdiri ilahi olduğunu söylemişlerdi. İstanbul’da da bir deprem olsa ve binlerce kişi hayatını kaybetse bunun da takdiri ilahi olduğunu söyleyecekler. Bu yüzden hiçbir önlem alınmıyor. Avrupa ülkelerinde bu tarz kamusal süreçler vatandaşların kontrolü ve takibi sayesinde ilerliyor. Anca biz böyle bir ülke değiliz. Bugün burada toplanan vatandaşlar bir şekilde süreci takip etmeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu. Mevcut politikaların devam ettirilmesi durumunda İstanbul’un hiçbir zaman depreme hazır olmayacağını söyleyen Mahruki, “ Riskli binaların yıkılıp yeni sağlıklı yapıların yapılması gerekiyor. Ancak kentsel dönüşüm yasası altı defa değişti. Birileri suç işliyor diye yasayı değiştiriyorlar. Deprem sorununu sadece 17 Ağustos’un yıl dönümlerinde değil, her zaman tartışmalıyız” dedi.